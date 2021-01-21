Бульвар Шоубиз
 
21 января, 2021
 
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"Экстрасекси", "Аж захотелось куснуть". В сети обсуждают танец Шоптенко в откровенном наряде. Видео

Украинский хореограф Алена Шоптенко назвала свой танец баловством, которое не помешает.

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Шоптенко двукратная чемпионка мира 2006 года по бальным танцам среди молодежи
Шоптенко – двукратная чемпионка мира 2006 года по бальным танцам среди молодежи
Фото: alena_shoptenko / Instagram

Украинский хореограф Алена Шоптенко записала на видео танец-импровизацию, который исполнила в белом бюстгальтере и полупрозрачных лосинах под композицию Save Your Tears канадского певца The Weeknd. Роликом артистка поделилась в Instagram.

"Иногда немного баловства не помешает", – подписала она публикацию.

"Алена, это экстрасекси", – оценили танец фолловеры.

"Аж захотелось тебя немножко куснуть", – написали в комментариях подписчики.

Шоптенко родилась в 1987 году в Киеве. Она – двукратная чемпионка мира 2006 года по бальным танцам среди молодежи до 21 года, чемпионка Украины 2007 года в 10 танцах среди молодежи до 21 года.

Хореограф стала известной после победы в первом сезоне шоу "Танцы со звездами" (2006) на канале "1+1". Она выступала в паре с экс-руководителем студии "Квартал 95" Владимиром Зеленским, который сейчас является украинским президентом.

Теги: Алена Шоптенко, хореограф, танец
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