"Экстрасекси", "Аж захотелось куснуть". В сети обсуждают танец Шоптенко в откровенном наряде. Видео

Украинский хореограф Алена Шоптенко назвала свой танец баловством, которое не помешает.

Шоптенко – двукратная чемпионка мира 2006 года по бальным танцам среди молодежи Фото: alena_shoptenko / Instagram

Украинский хореограф Алена Шоптенко записала на видео танец-импровизацию, который исполнила в белом бюстгальтере и полупрозрачных лосинах под композицию Save Your Tears канадского певца The Weeknd. Роликом артистка поделилась в Instagram.

"Иногда немного баловства не помешает", – подписала она публикацию.

"Алена, это экстрасекси", – оценили танец фолловеры.

"Аж захотелось тебя немножко куснуть", – написали в комментариях подписчики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ALENA SHOPTENKO (@alena_shoptenko)

Шоптенко родилась в 1987 году в Киеве. Она – двукратная чемпионка мира 2006 года по бальным танцам среди молодежи до 21 года, чемпионка Украины 2007 года в 10 танцах среди молодежи до 21 года.

Хореограф стала известной после победы в первом сезоне шоу "Танцы со звездами" (2006) на канале "1+1". Она выступала в паре с экс-руководителем студии "Квартал 95" Владимиром Зеленским, который сейчас является украинским президентом.