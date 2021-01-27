"С возрастом все сложнее заставлять себя что-то делать". Шоптенко рассказала о своем методе мотивации

По словам украинского хореографа Алены Шоптенко, раньше, когда у нее опускались руки и не было вдохновения, она заставляла себя трудиться с помощью силы воли, но сейчас этот способ уже не работает.

Украинский хореограф Алена Шоптенко заявила, что изобрела собственный метод мотивации на случай, когда ей не хочется ничего делать. Об этом она рассказала 25 января в Instagram.

"Знаете, что я делаю, когда нужно поставить номер, а в голову совсем ничего не приходит, опускаются руки, нет настроения и вдохновения? Раньше я сказала бы себе: "Бери и делай на силе воли". Но с возрастом все сложнее заставлять себя вообще что-то делать, поэтому этот подход больше не работает. И я придумала себе "метод дисциплинированных побед", – написала хореограф.

По словам Шоптенко, он заключается в том, чтобы поэтапно выполнять предстоящую задачу.

"Если нужно придумать три минуты хореографии, беру для начала 15 секунд музыкальной постановки и придумываю под нее комбинацию, которая полностью меня удовлетворит. Обязательно хвалю себя за эти шедевральные 15 секунд танца и приступаю к следующим. Тогда каждая маленькая 15-секундная победа приведет к готовому танцу и полному удовлетворению", – заявила Шоптенко.

Хореограф подчеркнула, что применяет этот метод в любой ситуации.

"Главное – не обесценивать свои маленькие достижения, потому что именно из них формируются большие", – подытожила она.

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Шоптенко родилась в 1987 году в Киеве. Она – двукратная чемпионка мира 2006 года по бальным танцам среди молодежи до 21 года, чемпионка Украины 2007 года в 10 танцах среди молодежи до 21 года.

Хореограф стала известной после победы в первом сезоне шоу "Танцы со звездами" (2006) на канале "1+1". Она выступала в паре с экс-руководителем студии "Квартал 95" Владимиром Зеленским, который сейчас является президентом Украины.