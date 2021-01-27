Бульвар Шоубиз
 
27 января, 2021
 
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"С возрастом все сложнее заставлять себя что-то делать". Шоптенко рассказала о своем методе мотивации

По словам украинского хореографа Алены Шоптенко, раньше, когда у нее опускались руки и не было вдохновения, она заставляла себя трудиться с помощью силы воли, но сейчас этот способ уже не работает.

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Шоптенко: Главное не обесценивать свои маленькие достижения
Шоптенко: Главное – не обесценивать свои маленькие достижения
Фото: alena_shoptenko / Instagram

Украинский хореограф Алена Шоптенко заявила, что изобрела собственный метод мотивации на случай, когда ей не хочется ничего делать. Об этом она рассказала 25 января в Instagram.  

"Знаете, что я делаю, когда нужно поставить номер, а в голову совсем ничего не приходит, опускаются руки, нет настроения и вдохновения? Раньше я сказала бы себе: "Бери и делай на силе воли". Но с возрастом все сложнее заставлять себя вообще что-то делать, поэтому этот подход больше не работает. И я придумала себе "метод дисциплинированных побед", – написала хореограф.

По словам Шоптенко, он заключается в том, чтобы поэтапно выполнять предстоящую задачу.

"Если нужно придумать три минуты хореографии, беру для начала 15 секунд музыкальной постановки и придумываю под нее комбинацию, которая полностью меня удовлетворит. Обязательно хвалю себя за эти шедевральные 15 секунд танца и приступаю к следующим. Тогда каждая маленькая 15-секундная победа приведет к готовому танцу и полному удовлетворению", – заявила Шоптенко.

Хореограф подчеркнула, что применяет этот метод в любой ситуации.

"Главное – не обесценивать свои маленькие достижения, потому что именно из них формируются большие", – подытожила она.

Шоптенко родилась в 1987 году в Киеве. Она – двукратная чемпионка мира 2006 года по бальным танцам среди молодежи до 21 года, чемпионка Украины 2007 года в 10 танцах среди молодежи до 21 года.

Хореограф стала известной после победы в первом сезоне шоу "Танцы со звездами" (2006) на канале "1+1". Она выступала в паре с экс-руководителем студии "Квартал 95" Владимиром Зеленским, который сейчас является президентом Украины.

Теги: Алена Шоптенко, хореограф
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