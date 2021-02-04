Шоптенко заговорила о втором ребенке

Украинский хореограф Алена Шоптенко впервые стала мамой летом 2018 года.

Украинский хореограф Алена Шоптенко 4 февраля, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram Stories, заявила, что хочет второго ребенка.

Описывая свои материнские качества, Шоптенко призналась, что как мать она полная противоположность себя как тренера и преподавателя.

Скриншот: alena_shoptenko / Instagram

Шоптенко родилась в 1987 году в Киеве. Она – двукратная чемпионка мира 2006 года по бальным танцам среди молодежи до 21 года, чемпионка Украины 2007 года в 10 танцах среди молодежи до 21 года.

Хореограф стала известной после победы в первом сезоне шоу "Танцы со звездами" (2006) на канале "1+1". Она выступала в паре с экс-руководителем студии "Квартал 95" Владимиром Зеленским, который сейчас является президентом Украины.

Шоптенко замужем за украинским предпринимателем Алексеем Ивановым. Пара зарегистрировала брак осенью 2016 года. Летом 2018 года Шоптенко родила первенца. Супруги назвали сына Алексеем.