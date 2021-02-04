Бульвар Шоубиз
 
04 февраля, 2021
 
Новости

Шоптенко заговорила о втором ребенке

Украинский хореограф Алена Шоптенко впервые стала мамой летом 2018 года.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Шоптенко мать двухлетнего сына Алексея
Шоптенко – мать двухлетнего сына Алексея
Скриншот: alena_shoptenko / Instagram

Украинский хореограф Алена Шоптенко 4 февраля, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram Stories, заявила, что хочет второго ребенка.

Описывая свои материнские качества, Шоптенко призналась, что как мать она полная противоположность себя как тренера и преподавателя.

Скриншот: alena_shoptenko / Instagram
Скриншот: alena_shoptenko / Instagram

Шоптенко родилась в 1987 году в Киеве. Она – двукратная чемпионка мира 2006 года по бальным танцам среди молодежи до 21 года, чемпионка Украины 2007 года в 10 танцах среди молодежи до 21 года.

Хореограф стала известной после победы в первом сезоне шоу "Танцы со звездами" (2006) на канале "1+1". Она выступала в паре с экс-руководителем студии "Квартал 95" Владимиром Зеленским, который сейчас является президентом Украины.

Шоптенко замужем за украинским предпринимателем Алексеем Ивановым. Пара зарегистрировала брак осенью 2016 года. Летом 2018 года Шоптенко родила первенцаСупруги назвали сына Алексеем.

Теги: дети, беременность, Алена Шоптенко, хореограф
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Белковский: Зеленскому для рывка надо сформировать новый Кабмин из Тимошенко, Гройсмана, Яценюка, Разумкова во главе с Христей Фриланд
  Белковский: Зеленскому для рывка надо сформировать новый Кабмин из Тимошенко, Гройсмана, Яценюка, Разумкова во главе с Христей Фриланд
Алеся БАЦМАН
Запрещали ли в Украине книги Булгакова и Акунина? Главное о скандале
Запрещали ли в Украине книги Булгакова и Акунина? Главное о скандале
Елена КРАВЧЕНКО
  Смешко: Мы увеличили оборону Соединенных Штатов. Где наш статус главного стратегического партнера США вне НАТО?
  Смешко: Мы увеличили оборону Соединенных Штатов. Где наш статус главного стратегического партнера США вне НАТО?
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Умер актер Майк Генри – Тарзан из знаменитой американской кинотрилогии
  Умер актер Майк Генри – Тарзан из знаменитой американской кинотрилогии
Шоптенко заговорила о втором ребенке
Шоптенко заговорила о втором ребенке
Созаева в День борьбы с раком рассказала, как на самом деле в Украине обстоят дела с лечением онкозаболеваний
Созаева в День борьбы с раком рассказала, как на самом деле в Украине обстоят дела с лечением онкозаболеваний
Джилл Байден отправила Мишель Обаме сюрприз из Белого дома. Фото
Джилл Байден отправила Мишель Обаме сюрприз из Белого дома. Фото
  "Откладывает себе на похороны". Павлик рассказал, какая у его матери пенсия
  "Откладывает себе на похороны". Павлик рассказал, какая у его матери пенсия
"Сраный деликатес". Клопотенко рассказал, как готовил член оленя
"Сраный деликатес". Клопотенко рассказал, как готовил член оленя
"Свети, солнце". Loboda показала поцелуй с Брежневой
"Свети, солнце". Loboda показала поцелуй с Брежневой
  "Для нас это большая неожиданность". Названа песня, с которой Go-A поедет на "Евровидение". Видео
  "Для нас это большая неожиданность". Названа песня, с которой Go-A поедет на "Евровидение". Видео
"Он сказал: "Я тебя люблю". Беременная жена Джеджулы рассказала, почему после конфликта снова вернулась к нему
"Он сказал: "Я тебя люблю". Беременная жена Джеджулы рассказала, почему после конфликта снова вернулась к нему
Со счета Железняк похитили деньги
Со счета Железняк похитили деньги
16-летняя дочь Касселя и Белуччи появилась на обложке французского глянца в наряде от итальянского бренда
16-летняя дочь Касселя и Белуччи появилась на обложке французского глянца в наряде от итальянского бренда
  "В этот день хочу сделать вот такую хрень". В сети показали, как Потап делал предложение Каменских. Видео
  "В этот день хочу сделать вот такую хрень". В сети показали, как Потап делал предложение Каменских. Видео
"Бедненько, но чисто", "Очень сексуальная", "Шикарная". Поклонники Федишин обсуждают ее фото в купальнике
"Бедненько, но чисто", "Очень сексуальная", "Шикарная". Поклонники Федишин обсуждают ее фото в купальнике
Фрейндлих могут выписать домой спустя полтора месяца после госпитализации с COVID-19 – Telegram-канал "Mash на мойке"
Фрейндлих могут выписать домой спустя полтора месяца после госпитализации с COVID-19 – Telegram-канал "Mash на мойке"
"Ам секси". Танчинец поделился пикантным фото с отдыха
"Ам секси". Танчинец поделился пикантным фото с отдыха
"У меня не было денег". Звезда "Великолепного века" Узерли показала, как выглядела до того, как стала популярной
"У меня не было денег". Звезда "Великолепного века" Узерли показала, как выглядела до того, как стала популярной
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS