Бульвар Шоубиз
 
12 февраля, 2021
 
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"Ждите фоточки в купальнике". Шоптенко отправилась на отдых в Дубай

Украинский хореограф Алена Шоптенко перед вылетом в Дубай (ОАЭ) показала, как выглядит лицо счастливого человека.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Шоптенко: Ну все! Теперь моя очередь
Шоптенко: Ну все! Теперь моя очередь
Фото: alena_shoptenko / Instagram

Украинский хореограф Алена Шоптенко 12 февраля в Instagram сообщила, что отправляется на отдых, разместив фото, на котором запечатлена с чемоданом в руках.

"Ну все! Теперь моя очередь. Ждите фоточки в купальнике", – подписала она снимок.

В Instagram Stories танцовщица отметила, что летит в Дубай (ОАЭ). 

Скриншот: alena_shoptenko / Instagram
Скриншот: alena_shoptenko / Instagram

А также показала, как выглядит лицо счастливого человека. Артистка не уточнила, будет отдыхать одна или с семьей.

Скриншот: alena_shoptenko / Instagram
Скриншот: alena_shoptenko / Instagram

Шоптенко родилась в 1987 году в Киеве. Она – двукратная чемпионка мира 2006 года по бальным танцам среди молодежи до 21 года, чемпионка Украины 2007 года в 10 танцах среди молодежи до 21 года.

Хореограф стала известной после победы в первом сезоне шоу "Танцы со звездами" (2006) на канале "1+1". Она выступала в паре с экс-руководителем студии "Квартал 95" Владимиром Зеленским, который сейчас является президентом Украины.

Шоптенко замужем за украинским предпринимателем Алексеем Ивановым. Пара зарегистрировала брак осенью 2016 года. Летом 2018 года Шоптенко родила первенцаСупруги назвали сына Алексеем.

Теги: Дубай, ОАЭ, Алена Шоптенко, отдых
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