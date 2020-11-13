Шварценеггер снимется в шпионском телесериале

Американский актер Арнольд Шварценеггер ранее не снимался в телесериалах – это будет его первый опыт работы в таком формате. При этом актер также выступит в качестве продюсера сериала.

Шварценеггер сыграет в шпионском сериале вместе с 30-летней Барбаро Фото: ЕРА

73-летний американский актер Арнольд Шварценеггер сыграет одну из главных ролей в шпионском сериале, премьера которого состоится на стриминговой платформе Netflix, сообщает 11 ноября Deadline.

Актер также выступил в роли продюсера проекта. Партнершей Шварценеггера станет 30-летняя американская актриса Моника Барбаро – она сыграет дочь главного героя.

Автором сценария заявлен американский режиссер, сценарист и продюсер Ник Сантора, написавший сценарий для сериалов "Закон и порядок" (1990), "Побег" (2005), "Клан Сопрано" (2007).

Отмечается, что ранее Шварценеггер не снимался в телесериалах и это будет его первый опыт работы в таком формате.

Шварценеггер родился в Австрии 30 июля 1947 года. Актер стал знаменит после съемок в трилогии "Терминатор", а также в фильмах "Красная жара", "Конан-варвар", "Конан-разрушитель" и "Хищник". В 2003–2011 годах он дважды занимал пост губернатора Калифорнии.

В октябре 2020 года актер перенес операцию на сердце.

Барбаро стала известна после участия в сериале "Смертельное оружие (2016). В 2020 году она снялась в фильме "Лучший стрелок: Мэверик", премьера которого состоится в 2021 году.