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28 мая, 2022
 
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Синтия Никсон показала свои свадебные снимки, сделанные в день бракосочетания с Кристин Маринони

Никсон зарегистрировала брак с Мариони в 2012 году
Никсон зарегистрировала брак с Мариони в 2012 году
Фото: ЕРА

Американская актриса Синтия Никсон 27 мая в Instagram опубликовала свои свадебные фото, которые были сделаны 10 лет назад в день ее бракосочетания с американской активисткой Кристин Маринони.

Актриса посвятила публикацию годовщине их брака.

"10 лет", – подписала свадебные фото актриса.

Контекст:

Синтия Никсон наиболее известна по роли Миранды в сериале "Секс и город".

С 2012 года актриса живет в браке с Кристин Маринони. Никсон воспитывает троих детей: Сэмюэля Джозефа Мозеса (1996), Чарльза Иезекииля Мозеса (2002) и Макса Эллингтона Никсон-Маринони (2011).

Сэмюэль до того, как в 18 лет сменил гендер, был девочкой по имени Саманта. Отцом ребенка является британский профессор Дэнни Мозес, с которым актриса прожила в браке около 15 лет.

Теги: свадьба, семья, актриса, Синтия Никсон
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