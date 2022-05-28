Синтия Никсон показала свои свадебные снимки, сделанные в день бракосочетания с Кристин Маринони

Актриса посвятила публикацию годовщине их брака.

"10 лет", – подписала свадебные фото актриса.

Контекст:

Синтия Никсон наиболее известна по роли Миранды в сериале "Секс и город".

С 2012 года актриса живет в браке с Кристин Маринони. Никсон воспитывает троих детей: Сэмюэля Джозефа Мозеса (1996), Чарльза Иезекииля Мозеса (2002) и Макса Эллингтона Никсон-Маринони (2011).

Сэмюэль до того, как в 18 лет сменил гендер, был девочкой по имени Саманта. Отцом ребенка является британский профессор Дэнни Мозес, с которым актриса прожила в браке около 15 лет.