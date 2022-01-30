"Сиськотряс", "Сиси бы поменьше". Семенович потрусила грудью в декольте во время танца

Семенович: Ох уж эти мужчины! Наобещают и за четыре моря, и за четыре солнца Фото: ann_semenovich / Instagram

"Ох уж эти мужчины! Наобещают и за четыре моря, и за четыре солнца. Девочки, кто сталкивался с такими словодержателями?" – подписала она ролик.

"Сиськотряс", – прокомментировал vitalybadretdinov.

"Анечка – зажигалочка. Прелесть, как хороша!" – отметила babushka_bloger.

"Сиси бы поменьше. Может, так не смотрелось бы", – написал 1976bunt.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Семенович Анна (@ann_semenovich)