"Дыньки", "Глаза знатные". Семенович в декольтированном купальнике встала на колени

Артистка позировала в кадре, стоя на коленях с парео в руке. Снимки были сделаны во время ее отдыха в Египте.

"Поезжайте, девочки, на моря", – написала артистка.

"Глаза знатные", – написали подписчики.

"Дыньки", – прокомментировали фото в сети.

Контекст:

Семенович родилась в 1980 году в Москве. С трех лет начала заниматься фигурным катанием, была призеркой на международных соревнованиях. В 2003 году, после завершения спортивной карьеры из-за травмы мениска, Семенович стала участницей группы "Блестящие", которую покинула спустя четыре года. Сейчас она ведет программу "Дембельский альбом" на "Русском радио".

В 2018 году Семенович внесли в базу данных сайта "Миротворец" за нарушение государственной границы Украины "с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым" и "с целью проникновения на оккупированную российско-террористическими бандформированиями территорию Украины на Донбассе", а также за участие в российских пропагандистских мероприятиях.