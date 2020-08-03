Бульвар Шоубиз
 
03 августа, 2020
 
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"Ситуация внутри труппы чудовищная". Сергей Гармаш покинул "Современник", обвинив худрука в тоталитаризме

По словам российского актера Сергея Гармаша, он покидает московский театр "Современник" из-за разногласий с руководством, но выйдет на сцену в сентябре, чтобы отработать в ранее анонсированных спектаклях.

Гармаш: Сейчас на место авторитету пришел тоталитаризм
Гармаш: Сейчас на место авторитету пришел тоталитаризм
Фото: Московский Театр "Современник" / Facebook

61-летний российский актер Сергей Гармаш заявил об уходе из театра "Современник" из-за несогласия с политикой нового руководства. Текст письма Гармаша на своей странице в Facebook опубликовал ректор Российского института театрального искусства Григорий Заславский. 

"Я прожил здесь счастливых 36 лет. Это мой дом, оставлять который тяжело и больно. Но, осознав и увидев то, куда направлен вектор развития театра, я понял, что должен это сделать", – говорится в заявлении актера.

По словам Гармаша, назначение режиссера Виктора Рыжакова на должность художественного руководителя "Современника" после смерти бывшего худрука Галины Волчек стало для театра катастрофичным. 

"Вы сами знаете, ситуация внутри труппы чудовищная. На лицо очевидный раскол, чего не было здесь никогда. И как выходить вместе на сцену и играть спектакль, представить сложно. И за этот раскол личную ответственность, с моей точки зрения, несет худрук. Я не буду перечислять всю череду чудовищных и безнравственных поступков. Для себя я принял решение, что дальше принимать в этом участие не могу", – заявил он.

Сравнивая стиль управления Волчек и Рыжакова, актер обвинил нового худрука в тоталитаризме. 

"Волчек пользовалась безусловным авторитетом в театре. Но она никогда не игнорировала мнение других людей. Сейчас на место авторитету пришел тоталитаризм: мнения могут быть разными, но правильное одно – мое", – подытожил Гармаш. 

Актер подчеркнул, что примет участие в спектаклях, премьера которых назначена на сентябрь и после этого покинет труппу. В настоящее время актер задействован в шести спектаклях. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10216667577674546&id=1613861036

Комментируя заявление Гармаша, актриса "Современника" Лия Ахджакова в интервью "РИА Новости" опровергла тезисы коллеги. 

Она подчеркнула, что возглавивший театр Рыжов является "чудесным человеком" и призвала Гармаша посмотреть на себя со стороны. 

Коллега Гармаша Марина Неелова в комментарии "РИА Новости" сообщила, что актер уходит из театра из-за "неоправданных ожиданий и амбиций!

Гармаш родился в 1958 году в Херсоне. С 1984 года выступал на сцене "Современника". Снимается в художественных фильмах и телесериалах.

Теги: Россия, Москва, Лия Ахеджакова, Сергей Гармаш, скандал, актер, Галина Волчек
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