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24 декабря, 2020
 
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"Сказка старого мельника" оказалась в топе украинского проката

Украинский фильм в жанре фэнтези "Сказка старого мельника" стал лидером среди контента для детей, по количеству зрителей опередив такие фильмы, как "Гарри Поттер и принц-полукровка", "Питер Пэн и Алиса в стране чудес".

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События в фильме "Сказка старого мельника" происходят в XIX и XVI веках
События в фильме "Сказка старого мельника" происходят в XIX и XVI веках
Фото предоставлено пресс-службой Master Management

За первую неделю проката украинское фэнтези "Сказка старого мельника" превысило по сборам все украинские фильмы с начала пандемии. Об этом изданию "ГОРДОН" сообщила пресс-служба Master Management.

По результатам прошедшего уик-энда "Сказка старого мельника" возглавила кинопрокат среди семейной аудитории. Лента стала лидером среди контента для детей, по количеству зрителей опередив такие фильмы, как "Гарри Поттер и принц-полукровка", "Питер Пэн и Алиса в стране чудес".

"Сказка старого мельника" вошла в топ-3 проката по количеству зрителей за прошлый уик-энд среди всех фильмов, уступив место лишь лентам "Чудо-женщина: 1984" и "Афера по-голливудски".

ВИДЕО
Видео: Dergkino Ukraine / YouTube

События в фильме "Сказка старого мельника" происходят в двух временных периодах – в XIX и XVI веках. В картине роли исполнили Ада Роговцева, Ирма Витовская, Олеся Жураковская, Анна Кошмал, Наталья Сумская, Игорь Бирча, Остап Ступка, Валентин Томусяк, Владимир Горянский, Анатолий Хостикоев. Режиссер – Александр Итыгилов – младший.

Теги: Ада Роговцева, фильм, Анатолий Хостикоев, режиссер, Остап Ступка, Гарри Поттер, Владимир Горянский, сказки, Наталья Сумская, кинопрокат, Олеся Жураковская, контент
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