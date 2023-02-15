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15 февраля, 2023
 
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Скончалась секс-символ 70-х годов Ракель Уэлч

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Уэлч родилась в 1940 году в США
Уэлч родилась в 1940 году в США
Фото: ЕРА

82-летняя американская актриса, секс-символ 70-х годов прошлого века Ракель Уэлч скончалась утром 15 февраля после непродолжительной болезни.

О смерти знаменитости со ссылкой на заявление ее семьи сообщил американский таблоид TMZ.

Актриса стала знаменитой после роли в фильме "Миллион лет до нашей эры" (1966).

ВИДЕО
Аудио: Hammer / YouTube
Контекст:

Ракель Уэлч (до замужества – Техада) родилась в 1940 году в США. Карьеру на телевидении она начинала как ведущая прогноза погоды. В 1964 гогду актриса получила первую роль в Голливуде. 

За роль Констанции Бонасье в фильме "Три мушкетёра: Подвески королевы" (1974) Уэлч стала лауреатом премии "Золотой глобус".

В 70-е годы актриса снималась для американского журнала Playboy, заняв третье место в рейтинге "100 самых сексуальных звезд 20-го века".

Уэлч была четыре раза замужем. У нее осталось двое детей:  дочь Тани (62 года) и сын Деймон (63 года).

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: смерть, актриса, модель
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