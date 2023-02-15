  Скончалась секс-символ 70-х годов Ракель Уэлч

О смерти знаменитости со ссылкой на заявление ее семьи сообщил американский таблоид TMZ.

Актриса стала знаменитой после роли в фильме "Миллион лет до нашей эры" (1966).

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Контекст:

Ракель Уэлч (до замужества – Техада) родилась в 1940 году в США. Карьеру на телевидении она начинала как ведущая прогноза погоды. В 1964 гогду актриса получила первую роль в Голливуде.

За роль Констанции Бонасье в фильме "Три мушкетёра: Подвески королевы" (1974) Уэлч стала лауреатом премии "Золотой глобус".

В 70-е годы актриса снималась для американского журнала Playboy, заняв третье место в рейтинге "100 самых сексуальных звезд 20-го века".

Уэлч была четыре раза замужем. У нее осталось двое детей: дочь –Тани (62 года) и сын Деймон (63 года).