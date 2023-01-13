В госпитале умерла дочь Элвиса Пресли. 54-летняя певица пережила своего сына, который покончил жизнь самоубийством, на два с половиной года

За несколько часов до смерти дочери ее 77-летняя мать на своей странице в Instagram сообщила, что Лизу Марию Пресли госпитализировали.

TMZ сообщает, что у певицы остановилось сердце. Артистку в бессознательном состоянии обнаружила домработница. Отмечается, что медикам удалось восстановить пульс до того, как певица была доставлена в госпиталь.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Priscilla Presley (@priscillapresley)