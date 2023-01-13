В госпитале умерла дочь Элвиса Пресли. 54-летняя певица пережила своего сына, который покончил жизнь самоубийством, на два с половиной года

За несколько часов до смерти дочери ее 77-летняя мать на своей странице в Instagram сообщила, что Лизу Марию Пресли госпитализировали.
TMZ сообщает, что у певицы остановилось сердце. Артистку в бессознательном состоянии обнаружила домработница. Отмечается, что медикам удалось восстановить пульс до того, как певица была доставлена в госпиталь.
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Дочь Элвиса и Присциллы Пресли родилась 1 февраля 1968 года.
У певицы остались две дочери-близняшки Харпер и Финли, рожденные в 2007 году от ее четвертого мужа, продюсера Майкла Локвуда, и 31-летняя дочь Райли Кио, рожденная в первом браке с музыкантом Дэнни Кио.
Летом 2020 года единственный сын Лизы Марии Пресли, американский начинающий музыкант Бенджамин Кио в возрасте 27 лет покончил жизнь самоубийством.
Мужьями артистки были американский певец Майкл Джексон и американский актер Николас Кейдж.
В 2018 году Лиза Мария Пресли лечилась в клинике от зависимости к таблеткам, которые отпускаются по рецепту. Пресли не скрывала, что в подростковом возрасте была зависима от наркотиков, седативных препаратов и алкоголя.