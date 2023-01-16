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16 января, 2023
 
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Умерла итальянская актриса Джина Лоллобриджида

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Лоллобриджида родилась в 1927 году в Италии
Лоллобриджида родилась в 1927 году в Италии
Фото: ЕРА

Умерла итальянская актриса Джина Лоллобриджида. О ее смерти 16 января сообщило итальянское издание Il Messaggero.

Причины смерти 95-летней актрисы пока что не называются. В публикации отмечается, что в сентябре 2022 года актриса была госпитализирована с переломом бедренной кости.

Контекст:

Джина Лоллобриджида родилась в 1927 году в Италии. Она прославилась после роли в фильме "Фанфан-Тюльпан" (1952) и картине "Собор Парижской Богоматери" (1956). В 2018 году актриса получила именную звезду на Аллее славы Голливуда в Лос-Анджелесе.

В 1949 году Лоллобриджида вышла замуж за югославского врача Милко Скофича. В 1957 году у них родился единственный сын Милко, названный в честь отца. В 1971 году супруги развелись. Милко Скофич погиб в 1979 году в автокатастрофе.

Теги: смерть, актриса
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