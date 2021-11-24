  "Меня лишают радостей жизни". Сын 94-летней Лоллобриджиды назначил ей опекуна, опасаясь, что мать попала под влияние молодого помощника

"Я не заслужила такого унижения! Меня лишают радостей жизни. Я не могу обеспечить себе спокойную старость. Считаю, что суд должен дать мне спокойно провести остаток дней и дать мне умереть с тем, что у меня есть", – расплакавшись, заявила Лоллобриджида.

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В свою очередь, сын актрисы в интервью таблоиду Daily Mail заявил, что его мать попала под влияние своего 34-летнего помощника Андреа Пьяццоллы, который обманным путем пытается завладеть ее деньгами.

По словам Скофича, назначив опекуна для матери, он пытается защитить ее "от людей, которые хотят нажиться на ее доброте". Сын знаменитости отметил, что с тех пор, как в жизни матери появился новый помощник, ему и членам его семьи было запрещено появляться в поместье матери.

Скофич подчеркнул, что первым неладное заметил внук актрисы Димитрий – он обратил внимание на то, что после того, как она начала сотрудничать с Пьяццолой, на различных аукционах стали появляться вещи из поместья Лоллобриджиды.