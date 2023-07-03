Скончался 19-летний внук 79-летнего Де Ниро

"Мой прекрасный милый ангел. Я любила тебя с того момента, как почувствовал тебя в своем животе. Ты был моей радостью, моим сердцем и всем, что когда-либо было чистым и настоящим в моей жизни. Я не знаю, как жить без тебя", – написала она.

Дочь актера не назвала причин смерти сына. 79-летний Де Ниро пока не комментировал смерть внука.

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