Скончался 19-летний внук 79-летнего Де Ниро

"Мой прекрасный милый ангел. Я любила тебя с того момента, как почувствовал тебя в своем животе. Ты был моей радостью, моим сердцем и всем, что когда-либо было чистым и настоящим в моей жизни. Я не знаю, как жить без тебя", – написала она.
Дочь актера не назвала причин смерти сына. 79-летний Де Ниро пока не комментировал смерть внука.
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Дрена – старший ребенок Де Ниро. Он удочерил ее в 1976 году, когда женился на ее матери Дайан Эбботт. Спустя 10 лет после рождения сына Рафаэля супруги расстались. Это произошло в 1988 году.