"Скоро одни кости останутся", "Бодрая лошадка". 44-летняя Чехова поделилась "последними" фото с Сейшел

Чехова: Все, чего мне хочется, – это закрыться в своей раковине и побыть наедине с собой Фото: achekhova / Instagram

Образ телеведущей в кадре дополнила белая плетеная сумка.

"Последнее не выложенное фото с Сейшел", – подписала она снимки.

"Сейчас я не слишком откровенна с вами, свой блог веду хаотично, ничего особо личного не рассказываю, не делюсь своими мыслями. На сегодняшний день мне совсем этого не хочется. Я погружена в себя, и все, чего мне хочется, – это закрыться в своей раковине и побыть наедине с собой", – добавила она в подписи к фото.

Также Чехова подчеркнула, что не хочет писать посты и снимать Stories "через силу или через не хочу", чтобы поддерживать интерес к своей персоне.

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"Анфиса в отличной форме", – прокомментировал stoporom1.

"Господи, ну зачем так худеть? Ужас какой-то. Скоро одни кости останутся, жалко", – написал iamvladgran.

"Анфиса, ты такая бодрая лошадка!" – отметил akhmet_daur82.