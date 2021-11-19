"Скоро увидите чудесную сказку". В сети опубликовали новые фото Заворотнюк со съемок новогоднего фильма

Садальский включил в коллаж несколько ее снимков. На одном из них Заворотнюк позирует в обнимку с мужем, российским фигуристом Петром Чернышевым. В коллаже указано, что фото были сделаны в 2016 году – за три года до того, как у Заворотнюк диагностировали онкозаболевание.

"Только что озвучивал фильм, на котором, казалось, давно поставили крест. Смешная история о терьере по кличке Триллер, который проглотил чудотворную капсулу и обрел способность читать человеческие мысли. А я играл сумасшедшего профессора-гения, создавшего эту волшебную таблетку. Помню, как старались успеть, снимали сутками, дети работали наравне со взрослыми и совсем не спали. Было недоснято всего полчаса, но работа остановилась на несколько лет. За это время дети выросли, собака ушла на пенсию, иных уж нет. Но случилось чудо. На помощь пришла анимация, и все недоснятое дорисовали волшебники-мультипликаторы. Так что скоро увидите чудесную новогоднюю сказку для детей и взрослых", – написал Садальский.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Стас Садальскии * (@stassadal)