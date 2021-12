"Скучали по мне?" Билли Айлиш кардинально сменила имидж, и теперь она не блондинка

Для фото Айлиш, которой 18 декабря исполнится 20 лет, позировала без макияжа в черной футболке, надетой поверх белого лонгслива.

"Скучали по мне?" – подписала она публикацию.

Фото Айлиш за несколько часов собрало около 8 млн лайков и больше 170 тыс. комментариев, в которых подписчики выразили как удивление, так и восхищение новым цветом волос певицы.

Контекст:

Билли Айлиш стала известной в 2016 году после публикации дебютного сингла Ocean Eyes на ресурсе SoundCloud. В 2019 году ее дебютный альбом When We All Fall Asleep, Where Do We Go? возглавил американский чарт Billboard 200 и британский хит-парад UK Albums Chart.

В 2020 году артистка получила пять наград музыкальной премии "Грэмми". В 2021 году певица стала лауреаткой премии в двух номинациях.

В марте артистка сменила образ, став блондинкой. Певица периодически экспериментирует с образами и стилями.