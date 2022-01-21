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21 января, 2022
 
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"Снежная королева". 26-летняя Кендалл Дженнер в меховых унтах показала голый пах, позируя без одежды в сугробе

Кендалл Дженнер прославилась благодаря шоу "Семейство Кардашян"
Кендалл Дженнер прославилась благодаря шоу "Семейство Кардашян"
Фото: kendalljenner / Instagram

26-летняя американская модель и актриса Кендалл Дженнер 20 января опубликовала в Instagram серию снимков, на которых запечатлена в меховых унтах и микробикини, оголяющем пах и ягодицы, на фоне снежных сугробов.

На первом фото Дженнер позирует, провалившись по щиколотку в снег, а на других снимках изображена во время пробежки по сугробам.

"Снежная королева", – отреагировали подписчики.

Контекст:

Кендалл Дженнер родилась в 1995 году в Лос-Анджелесе. Она прославилась благодаря участию в семейном шоу "Семейство Кардашян".

Родители Кендалл Дженнер – сменивший пол спортсмен Брюс Дженнер и бизнесвумен Крис Дженнер. У Кендалл есть родная сестра Кайли и единоутробные сестры Кортни, Ким, Хлои и брат Роб со стороны матери; со стороны отца – единокровные братья Бартон, Брендон и Броуди.

Теги: снег, Ким Кардашян, Кендалл Дженнер, модель, фото, одежда, ягодицы
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