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21 января, 2022
 
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Экс-участница "ВИА Гры" Котова показала промежность и засветила соски

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Котова прославилась благодаря участию в "ВИА Гре"
Котова прославилась благодаря участию в "ВИА Гре"
Фото: kottova / Instagram

Бывшая участница украинско-российской группы "ВИА Гра" Татьяна Котова 20 января разместила в Instagram Stories фото, на котором была запечатлена с нижнего ракурса в трусах и топе, сквозь ткань которого видны соски.

Во время съемки певица согнула одну ногу, демонстрируя в кадре промежность.

"Будем худеть после праздников. Кто со мной?" – подписала снимок 36-летняя артистка.

Скриншот: kottova / Instagram
Скриншот: kottova / Instagram

Позже она показала, какого рациона намерена придерживаться, чтобы похудеть.

Скриншот: kottova / Instagram
Скриншот: kottova / Instagram

Контекст:

Котова выступала в "ВИА Гре" с марта 2008 года по апрель 2010-го, заменив в группе певицу Веру Брежневу. В тот период вместе с Котовой в состав группы входили Альбина Джанабаева и Меседа Багаудинова. По словам Котовой, она покинула коллектив, устав от стычек с Джанабаевой, которая приревновала ее к своему теперь уже супругу, а тогда младшему брату продюсера группы Константина Меладзе – российскому певцу Валерию Меладзе.

После ухода из "ВИА Гры" Котова начала сольную карьеру.

Теги: ВИА Гра, Татьяна Котова, певица, грудь, промежность
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