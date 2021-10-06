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06 октября, 2021
 
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"Сногсшибательная красотка", "Бомбец". В сети обсуждают нежный образ Миши Романовой в обтягивающем наряде

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Романова: Хоть я и трусиха, но кусок в горло полез
Романова: Хоть я и трусиха, но кусок в горло полез
Фото: misharomanova / Instagram

Бывшая солистка группы "ВИА Гра", украинская певица Миша Романова (Наталия Могиленец) 5 октября разместила в Instagram серию снимков, на которых запечатлена в обтягивающем фигуру наряде, состоящем из белых брюк и гольфа.

Образ певицы дополнили меховой жилет и сумка в тон. Артистка отметила, что в этом образе присутствовала на одной из презентаций в Киеве, которая проходила а высоте 13-го этажа.

"Хоть я и трусиха, но кусок в горло полез", – поделилась она эмоциями.

"Сногсшибательная красотка", – оценили образ артистки ее поклонники.

"Какой красивый образ и нежный", – прокомментировали фото пользователи сети. 

"Бомбец", – написали фолловеры.

Контекст:

Певица Миша Романова родилась в Херсоне в 1993 году. Она стала участницей группы "ВИА Гра" в 2013 году после победы на проекте "Хочу к Меладзе". Артистка покинула коллектив в начале 2018-го. Сейчас певица выступает сольно. Артистка редко рассказывает о своей семье и близких. 

Теги: ВИА Гра, мода и красота, Миша Романова
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