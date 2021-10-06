"Сногсшибательная красотка", "Бомбец". В сети обсуждают нежный образ Миши Романовой в обтягивающем наряде

Романова: Хоть я и трусиха, но кусок в горло полез Фото: misharomanova / Instagram

Образ певицы дополнили меховой жилет и сумка в тон. Артистка отметила, что в этом образе присутствовала на одной из презентаций в Киеве, которая проходила а высоте 13-го этажа.

"Хоть я и трусиха, но кусок в горло полез", – поделилась она эмоциями.

"Сногсшибательная красотка", – оценили образ артистки ее поклонники.

"Какой красивый образ и нежный", – прокомментировали фото пользователи сети.

"Бомбец", – написали фолловеры.

View this post on Instagram Публикация от Misha Romanova (@misharomanova)