"Сногсшибательная красотка", "Бомбец". В сети обсуждают нежный образ Миши Романовой в обтягивающем наряде

Образ певицы дополнили меховой жилет и сумка в тон. Артистка отметила, что в этом образе присутствовала на одной из презентаций в Киеве, которая проходила а высоте 13-го этажа.
"Хоть я и трусиха, но кусок в горло полез", – поделилась она эмоциями.
"Сногсшибательная красотка", – оценили образ артистки ее поклонники.
"Какой красивый образ и нежный", – прокомментировали фото пользователи сети.
"Бомбец", – написали фолловеры.
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Певица Миша Романова родилась в Херсоне в 1993 году. Она стала участницей группы "ВИА Гра" в 2013 году после победы на проекте "Хочу к Меладзе". Артистка покинула коллектив в начале 2018-го. Сейчас певица выступает сольно. Артистка редко рассказывает о своей семье и близких.