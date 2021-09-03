"Очень горячо и очень секси". Миша Романова показала голую грудь

"Херсон", – написала она.

Певица вышла на сцену в блестящем боди и жакете. На фото она засветила голую грудь в откровенном декольте.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Misha Romanova (@misharomanova)

"Очень горячо и очень секси", – прокомментировал подписчик bozdagyavuz96.

Романова выступала в качестве гостьи на шоу певца Макса Барских. Об этом она сообщила 1 сентября.

"Вчера выступила в своем родном городе – Херсоне. Макс Барских, спасибо за приглашение, большая честь быть частью твоего феерического шоу", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Misha Romanova (@misharomanova)