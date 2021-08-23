Бульвар Шоубиз
 
23 августа, 2021
 
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"Сочная штучка", "Распирожилась". Седокова снялась лежа в микробикини

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Седокова: Нам всем просто необходим четвертый месяц лета
Седокова: Нам всем просто необходим четвертый месяц лета
Фото: annasedokova / Instagram

Украинская певица Анна Седокова, которая строит карьеру в РФ, 13 августа разместила в сети фото, на котором запечатлена в розовом микробикини.

Артистка позирует в кадре, лежа на краю бассейна, во время съемки она приподняла одну ногу, а руки закинула за голову.

"Нам всем просто необходим четвертый месяц лета", – подписала она фото.

"Распирожилась", – прокомментировали фото пользователи сети.

"Сочная штучка", – оценили публикацию 38-летней артистки поклонники.

"Секс в чистейшем виде", – написали в комментариях фолловеры.

Контекст:

С 2002-го по 2004 год Седокова была солисткой "ВИА Гры". После ухода из группы находилась в декрете. В апреле 2006 года начала сольную карьеру: под псевдонимом Аннабель выпустила клип на песню "Мое сердце", а в сентябре того же года выступила на фестивале "Пять звезд" в Сочи под собственным именем.

Седокова была ведущей передачи "Король ринга" (2008), а также участницей шоу "Ледниковый период 2" (2008), "Две звезды" (2009) на российском "Первом канале". В октябре 2010 года она отправилась в первый сольный тур, а в 2016 году презентовала первый сольный альбом "Личное". Артистка живет и работает в России.

Седокова – мать троих детей. Старшая Алина (2004) – дочь певицы от украинского и белорусского футболиста Валентина Белькевича, который умер в 2014 году.

Дочь Монику Седокова родила от российского бизнесмена Максима Чернявского в июле 2011 года. 11 апреля 2017 года Седокова сообщила, что стала мамой в третий раз. Имени отца своего сына Гектора она не называет.

В сентябре 2020 года Седокова вышла замуж за латвийского баскетболиста Яниса Тимму. Это третий брак певицы. Для Тиммы брак с артисткой – второй. Общих детей у пары пока что нет. У Тиммы от предыдущих отношений есть сын Кристиан.

Теги: купальник, Анна Седокова, певица, бассейн
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