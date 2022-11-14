Соколова прокомментировала слухи о романе с Хлывнюком

Слухи пошли из-за недавнего фото, которым Соколова поделилась в своем Instagram: они с Хлывнюком прижимаются друг к другу в баре, на столе стоят зажженые свечи.

"Люблю, когда выключаешь свет и говоришь "привет", – подписала она фото.

Скриншот: yanina_sokolova / Insagram

И вот спустя пару дней журналистка внесла ясность в отношения с Хлывнюком: они встретились, чтобы записать выпуск программы "Рандеву".

"С Андреем Хлывнюком, с которым пресса видит у меня романтические отношения, я вижусь дважды в год. Фото "в баре" сделано после интервью "Рандеву" владельцем заведения Кириллом Кисляковым, с которым мы обедали после. "Рандеву" мы снимаем в баре. Потому фото из бара. По другим поводам я хожу туда, к сожалению, редко и веду довольно закрытый, домашний, рабочий стиль жизни. Свечи на столе – потому что света нет. Сейчас миллионы украинцев зажигают свечи не из-за романтизма, а потому, что еды не видно", – написала она.