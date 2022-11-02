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02 ноября, 2022
 
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"Убиваете за стиралку и умираете за вечную власть деда и его дачу на Байкале". Хлывнюк обратился к выросшим на его песнях врагам

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Хлывнюк служит в патрульной полиции
Хлывнюк служит в патрульной полиции
Фото: andriihorolski

Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк, который сейчас защищает Украину в составе патрульной полиции, 1 ноября в своем Instagram обратился к врагам, которые выросли на его песнях.

"Глупо это, враги. Глупо и бессмысленно. Ладно мы готовы воевать за свои семьи и верховенство права над тупой силой. А вы за что? А вы, мародеры зассанные, убиваете за стиралку и за вечную власть деда, который даже свою семью ссыт показать. Умираете за его дачу на Байкале", – написал он.

Скрин: andriihorolski / Instagram
Скрин: andriihorolski / Instagram

Скрин: andriihorolski / Instagram
Скрин: andriihorolski / Instagram

Контекст:

Хлывнюк родился в 1979 году в Черкассах. Учился в музыкальной школе по классу аккордеона. Окончил Черкасский национальный университет имени Богдана Хмельницкого (специальность – "переводчик с английского языка").

В 2004 году Хлывнюк вместе с гитаристом группы "Тартак" Андреем Самойло основал группу "Бумбокс".

В 2022 году, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, Хлывнюк вступил в ряды Сил территориальной обороны Украины, сейчас он служит в патрульной полиции. В конце марта он попал под минометный обстрел и был ранен.

В интервью украинскому журналисту, основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Хлывнюк рассказал, чем именно занимается в зоне боевых действий.
"Мы развозим лекарства и доставляем врачей, которые помогают ставить диагнозы… Развозим самые необходимые грузы: инсулин, лекарства от высокого давления, иногда даже раздаем с хлебом, маслом подсолнечным, с какими-то базовыми продуктами", – отметил музыкант.

Теги: Украина, Бумбокс, война России против Украины, Андрей Хлывнюк
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