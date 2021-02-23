Бульвар Шоубиз
 
23 февраля, 2021
 
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Соседов: Галкин очень талантлив. Но если тебе дан талант, ты обязан его дарить, а не брать миллиарды и строить замки

Российский музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что российский шоумен Максим Галкин с легкостью делает пародии на других людей.

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Соседов: Когда человек влегкую пародирует того, третьего, пятого, 10-го, за что ему платить такие деньги?
Соседов: Когда человек влегкую пародирует того, третьего, пятого, 10-го, за что ему платить такие деньги?
Скриншот: ЭМПАТИЯ МАНУЧИ / YouTube

Российский музыкальный критики Сергей Соседов в эфире программы "Эмпатия Мануччи", которая 21 февраля была размещена на одноименном YouTube-канале, заявил, что не понимает, почему российский шоумен и пародист Максим Галкин получает за свои выступления большие гонорары. 

"Галкин очень талантлив, этого никто этого не отрицает. Но я не понимаю, почему люди за свои таланты должны иметь миллиарды? А кто имеет талант меньше или не имеет вовсе, должен прозябать? Я не понимаю это! Если тебе дан талант, то ты обязан его дарить, а не брать за это миллиарды и строить потом замки. Я мог бы понять, если бы он с трудом зарабатывал и потом после этих программ попал в [московскую психиатрическую больницу имени] Кащенко, его там лечили. Вот это я скажу: "Да, человек зарабатывает потом, кровью. Конечно, ему можно платить". Но когда человек влегкую пародирует того, третьего, пятого, 10-го и на всех каналах, за что ему платить такие деньги?" – завил Соседов.

Он подчеркнул, что если бы Галкину трудно было пародировать, то он бы снимал не больше одной пародии в месяц. 

ВИДЕО
Видео: ЭМПАТИЯ МАНУЧИ / YouTube

Соседов родился в 1968 году в Москве. С 2010-го по 2015 год был одним из четырех судей шоу "Х-фактор" на СТБ

Соседов известен своими критическими высказываниями в адрес артистов российского шоу-бизнеса.

Теги: Максим Галкин, Сергей Соседов
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