"Соска", "Смотрю на тебя – и у меня лишь одно желание". Каменских позировала в секси корсете-бюстье

"Ведь новогодняя ночь – волшебная. Я загадала самое простое, но самое важное: здоровья и счастья себе и близким, достижения поставленных целей и море вдохновения и любви", – подписала она публикацию, а также поздравила подписчиков с Новым годом и поинтересовалась, что они загадали под бой курантов.
Фото 34-летней певицы собрали больше 90 тыс. лайков.
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"Ух, какая фигура, супер" – написал karpenov07.
"Настюша, смотрю на тебя – и у меня лишь одно желание!" – отреагировал vasya9436.
"Соска", – прокомментировал akylbek.10kz.
"Шикарная", – отметил muratbek_as.
Каменских выступала вместе с Потапом (Алексеем Потапенко) в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы. Каменских начала сольную карьеру под именем NK.
Каменских и Потап 23 мая 2019 года сыграли свадьбу. У Потапенко и Каменских общих детей нет. У Потапа есть 13-летний сын Андрей от брака с продюсером Ириной Горовой. Брак с ней Потап расторг в 2011 году, но объявил об этом только в 2016-м.