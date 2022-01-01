"Соска", "Смотрю на тебя – и у меня лишь одно желание". Каменских позировала в секси корсете-бюстье

"Ведь новогодняя ночь – волшебная. Я загадала самое простое, но самое важное: здоровья и счастья себе и близким, достижения поставленных целей и море вдохновения и любви", – подписала она публикацию, а также поздравила подписчиков с Новым годом и поинтересовалась, что они загадали под бой курантов.

Фото 34-летней певицы собрали больше 90 тыс. лайков.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

"Ух, какая фигура, супер" – написал karpenov07.

"Настюша, смотрю на тебя – и у меня лишь одно желание!" – отреагировал vasya9436.

"Соска", – прокомментировал akylbek.10kz.

"Шикарная", – отметил muratbek_as.