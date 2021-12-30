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30 декабря, 2021
 
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"Так каламбурить – себя не уважать". Лазарев назвал "днищем" новогоднюю песню распавшегося четыре года назад дуэта "Потап и Настя"

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Лазарев: Я уважаю и Потапа, и Настю
Лазарев: Я уважаю и Потапа, и Настю
Фото: lazarevsergey / Instagram, potupinastyaf / Instagram

Российский певец Сергей Лазарев в российском шоу "Музыкалити", которое 28 декабря вышло на YouTube-канале Gazgolder, назвал "днищем" песню из репертуара распавшейся в 2017 году украинской группы "Потап и Настя" под названием "Новый год".

"Я уважаю и Потапа, и Настю [Каменских]. И знаю, какую музыку они могут делать. Но это, я считаю, просто днище. Так каламбурить – это себя не уважать", – высказался Лазарев в момент, когда в студии звучал один из куплетов песни.

В нем были слышны такие фразы, как "от сосны мне оторви иголочку", "ну какой же Новый год без даты", "ждут под елкой манда-мандаринки".

ВИДЕО
Видео: Gazgolder / YouTube
Контекст:

Сергей Лазарев начинал музыкальную карьеру в качестве одного из солистов российского дуэта Smash. В 2005 году певец начал сольную музыкальную карьеру.

Настя Каменских и Потап (Алексей Потапенко) выступали в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го артисты сообщили о прекращении деятельности группы. После распада группы Каменских начала сольную карьеру под именем NK, а Потап стал фронтменом группы Mozgi. В мае 2019 года Каменских и Потап поженились.

В октябре 2021 года Потап заявил о возвращении дуэта "Потап и Настя" в обновленном составе.

Теги: Сергей Лазарев, Настя Каменских, Потап и Настя
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