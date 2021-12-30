  "Так каламбурить – себя не уважать". Лазарев назвал "днищем" новогоднюю песню распавшегося четыре года назад дуэта "Потап и Настя"

"Я уважаю и Потапа, и Настю [Каменских]. И знаю, какую музыку они могут делать. Но это, я считаю, просто днище. Так каламбурить – это себя не уважать", – высказался Лазарев в момент, когда в студии звучал один из куплетов песни.

В нем были слышны такие фразы, как "от сосны мне оторви иголочку", "ну какой же Новый год без даты", "ждут под елкой манда-мандаринки".

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Видео: Gazgolder / YouTube