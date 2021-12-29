  "Певицей себя называть не надо. Я ей об этом говорил в лицо". Лазарев высказался о творчестве Бузовой

"Можно по-разному относиться к Ольге Бузовой. Она очень яркий персонаж в шоу-бизнесе, из каждого выхода делающий перформанс. Она сильно верит в себя, во все что делает, с ней работает большая команда. Конечно, иногда это too much", – заявил певец.
Лазарев отметил, что несколько раз пересекался с певицей.
"Она в жизни юморная, классная девчонка. Но все-таки она не певица, а шоувумен. А певицей себя называть не надо. Я ей об этом говорил в лицо. Она персонаж. Может быть, артистка. Не знаю, как ее назвать", – подытожил Лазарев.
Бузова – российская телеведущая, певица, актриса. Она стала известна после участия в реалити-шоу "Дом-2" на телеканале ТНТ.
Сергей Лазарев начинал музыкальную карьеру в качестве одного из солистов российского дуэта Smash. В 2005 году певец начал сольную музыкальную карьеру.