Бульвар Шоубиз
 
29 декабря, 2021
 
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"Певицей себя называть не надо. Я ей об этом говорил в лицо". Лазарев высказался о творчестве Бузовой

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Лазарев о Бузовой: Не знаю, как ее назвать
Лазарев о Бузовой: Не знаю, как ее назвать
Фото: lazarevsergey / Instagram, buzova86 / Instagram

Российский певец Сергей Лазарев считает, что его коллега по шоу-бизнесу Ольга Бузова не является певицей. Об этом он заявил в шоу "Музыкалити", которое 28 декабря вышло на YouTube-канале Gazgolder.

"Можно по-разному относиться к Ольге Бузовой. Она очень яркий персонаж в шоу-бизнесе, из каждого выхода делающий перформанс. Она сильно верит в себя, во все что делает, с ней работает большая команда. Конечно, иногда это too much", – заявил певец. 

Лазарев отметил, что несколько раз пересекался с певицей.

"Она в жизни юморная, классная девчонка. Но все-таки она не певица, а шоувумен. А певицей себя называть не надо. Я ей об этом говорил в лицо. Она персонаж. Может быть, артистка. Не знаю, как ее назвать", – подытожил Лазарев. 

ВИДЕО
Видео: Gazgolder / YouTube


Контекст:

Бузова – российская телеведущая, певица, актриса. Она стала известна после участия в реалити-шоу "Дом-2" на телеканале ТНТ. 

Сергей Лазарев начинал музыкальную карьеру в качестве одного из солистов российского дуэта Smash. В 2005 году певец начал сольную музыкальную карьеру.

Теги: шоу-бизнес, Сергей Лазарев, скандал, Ольга Бузова, певец
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