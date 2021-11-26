"На Бритни Спирс похожа", "Просто чучело". Бузова показала, как выглядела до популярности

На фото Бузова показала, как выглядела в полтора года, в 16 и 19 лет Фото: my_bu.zova86 / Instagram

Публикацию 35-летняя ведущая посвятила дню рождения отца – Игоря Дмитриевича Бузова, а в подписи к ней перечислила, за что она ему благодарна.

"Ну, и в честь дня рождения ловите архив наших фото с папой", – написала Бузова, приглашая подписчиков посмотреть, как она выглядела в полтора года, а также в 16 и 19 лет.

"На Бритни Спирс похожа", – написала aida.nesterova.

"Господи, была ведь похожа на человека, а сейчас просто чучело!" – прокомментировала larisarumiantse.

"Да, Ольга вся переделанная", – отметила 07062021d.

фотогалерея ( 1 из 4) Скриншот: buzova86 / Instagram Скриншот: buzova86 / Instagram Скриншот: buzova86 / Instagram Скриншот: buzova86 / Instagram