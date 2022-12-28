  Состоялась премьера документального фильма "Щедрик проти "русского міра". Видео

В фильме рассказана история о том, как 100 лет назад украинский дирижер Александр Кошиц вместе с созданным в условиях российской агрессии украинским хором "Украинская республиканская капелла" отправились в мировое турне для продвижения украинской культуры. Капелла в том числе исполняла колядку "Щедрик", написанную украинским композитором Николаем Леонтовичем.

"Сюжет фильма поднимает ряд актуальных проблем сегодняшнего дня – противодействие российской культурной экспансии и пропаганде, вопросы культурной дипломатии Украины, место украинского культурного продукта в мире и его борьба за себя", – говорится в описании фильма.

Режиссером картины стал Александр Назаров, сценарий фильма написали автор исследования истории "Щедрика" Тина Пересунько и сценарист Наталья Пономарив.

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