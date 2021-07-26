Бульвар Шоубиз
 
26 июля, 2021
 
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"Состояние сложное, но с положительной динамикой". МакSим спустя почти 40 дней комы пришла в себя – СМИ

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О том, что 38-летнюю МакSим ввели в состояние медикаментозного сна, стало известно 19 июня
О том, что 38-летнюю МакSим ввели в состояние медикаментозного сна, стало известно 19 июня
Фото: sokllovamargarita / Instagram

Российская певица Марина Абросимова, выступающая под псевдонимом МакSим, вышла из комы. Об этом днем 26 июля сообщил анонимный Telegram-канал Mash.

"Она разговаривает знаками и находится в ясном сознании. Медики сняли нагрузку седативных препаратов и вывели Марину Абросимову из медикаментозного сна, чтобы посмотреть, сможет ли она дышать самостоятельно. Певица вступает в диалог (жестами), сознание ее ясно", – говорится в сообщении.

В Telegram-канале также указано, что состояние 38-летней МакSим остается "стабильно тяжелым, но врачи не теряют надежды, что вскоре она сможет дышать самостоятельно".

Директор певицы Маргарита Соколова в своем Instagram уточнила, что полностью из медикаментозного сна МакSим не вывели.

"Состояние артистки пока еще сложное, но с положительной динамикой. Полностью из медикаментозного сна ее не вывели. Это связано с тяжелым течением болезни, организму нужен отдых и силы. Врачи по показаниям регулируют сон. Сейчас появилась такая возможность. Иногда Марина бывает в сознании", – написала она, добавив, что певица по-прежнему нуждается в поддержке всех неравнодушных.

Контекст:

МакSим родилась 10 июня 1983 года в Казани. Она стала широко известной в 2006 году после выхода альбома "Трудный возраст".

16 июня 2021 года Абросимова в своем Instagram сообщила, что попала в больницу с пневмонией. У нее было поражено 40% легких. Артистка несколько раз сдавала тест на коронавирус, и каждый раз он был отрицательный.

19 июня стало известно, что певицу ввели в искусственную кому, в которой она должна была пробыть всего несколько дней. Также Абросимову подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Представитель артистки сообщил, что у нее низкое насыщение крови кислородом.

30 июня СМИ сообщили, что певицу перевели с аппарата искусственной вентиляции легких на ЭКМО. Метод ЭКМО применяется при лечении крайне тяжелых случаев пневмонии.

10 июля представитель артистки говорил, что МакSим стало лучше, но ситуация все еще стабильно тяжелая.

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