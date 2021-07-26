"Состояние сложное, но с положительной динамикой". МакSим спустя почти 40 дней комы пришла в себя – СМИ

О том, что 38-летнюю МакSим ввели в состояние медикаментозного сна, стало известно 19 июня Фото: sokllovamargarita / Instagram

"Она разговаривает знаками и находится в ясном сознании. Медики сняли нагрузку седативных препаратов и вывели Марину Абросимову из медикаментозного сна, чтобы посмотреть, сможет ли она дышать самостоятельно. Певица вступает в диалог (жестами), сознание ее ясно", – говорится в сообщении.

В Telegram-канале также указано, что состояние 38-летней МакSим остается "стабильно тяжелым, но врачи не теряют надежды, что вскоре она сможет дышать самостоятельно".

Директор певицы Маргарита Соколова в своем Instagram уточнила, что полностью из медикаментозного сна МакSим не вывели.

"Состояние артистки пока еще сложное, но с положительной динамикой. Полностью из медикаментозного сна ее не вывели. Это связано с тяжелым течением болезни, организму нужен отдых и силы. Врачи по показаниям регулируют сон. Сейчас появилась такая возможность. Иногда Марина бывает в сознании", – написала она, добавив, что певица по-прежнему нуждается в поддержке всех неравнодушных.

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