"Состояние сложное, но с положительной динамикой". МакSим спустя почти 40 дней комы пришла в себя – СМИ

"Она разговаривает знаками и находится в ясном сознании. Медики сняли нагрузку седативных препаратов и вывели Марину Абросимову из медикаментозного сна, чтобы посмотреть, сможет ли она дышать самостоятельно. Певица вступает в диалог (жестами), сознание ее ясно", – говорится в сообщении.
В Telegram-канале также указано, что состояние 38-летней МакSим остается "стабильно тяжелым, но врачи не теряют надежды, что вскоре она сможет дышать самостоятельно".
Директор певицы Маргарита Соколова в своем Instagram уточнила, что полностью из медикаментозного сна МакSим не вывели.
"Состояние артистки пока еще сложное, но с положительной динамикой. Полностью из медикаментозного сна ее не вывели. Это связано с тяжелым течением болезни, организму нужен отдых и силы. Врачи по показаниям регулируют сон. Сейчас появилась такая возможность. Иногда Марина бывает в сознании", – написала она, добавив, что певица по-прежнему нуждается в поддержке всех неравнодушных.
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МакSим родилась 10 июня 1983 года в Казани. Она стала широко известной в 2006 году после выхода альбома "Трудный возраст".
16 июня 2021 года Абросимова в своем Instagram сообщила, что попала в больницу с пневмонией. У нее было поражено 40% легких. Артистка несколько раз сдавала тест на коронавирус, и каждый раз он был отрицательный.
19 июня стало известно, что певицу ввели в искусственную кому, в которой она должна была пробыть всего несколько дней. Также Абросимову подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Представитель артистки сообщил, что у нее низкое насыщение крови кислородом.
30 июня СМИ сообщили, что певицу перевели с аппарата искусственной вентиляции легких на ЭКМО. Метод ЭКМО применяется при лечении крайне тяжелых случаев пневмонии.
10 июля представитель артистки говорил, что МакSим стало лучше, но ситуация все еще стабильно тяжелая.