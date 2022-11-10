Бульвар Шоубиз
 
10 ноября, 2022
 
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"Сотрем в порошок монстра". Денисенко стихами будет собирать деньги, чтобы обогреть мужа

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Денисенко зарабатывает деньги для ВСУ поэтическими вечерами
Денисенко зарабатывает деньги для ВСУ поэтическими вечерами
Фото: natalka_denisenko / Instagram

Украинская актриса Наталия Денисенко 10 ноября в Instagram прочитала стихотворение поэта Данила Галыко и пригласила зрителей на вечер, на котором будет декламировать стихи и собирать деньги на обогрев подразделения, в котором служит ее муж – актер Андрей Фединчик.

"С начала полномасштабного вторжения мы живем в совсем другой реальности, и моя соцсеть тоже стала инструментом борьбы, за что я регулярно плачу блокировкой", – написала актриса.

Скриншот: natalka_denisenko / Instagram
Скриншот: natalka_denisenko / Instagram

Контекст:

Денисенко родилась 17 декабря 1989 года в Чернигове. Окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого. Наиболее известна как исполнительница роли Ларисы Яхонтовны в сериале "Крепостная".

Актриса замужем за своим коллегой Андреем Фединчиком с 2017 года. У них есть сын Андрей (2017). 5 марта Денисенко сообщала в Instagram, что Фединчик вступил в ряды территориальной обороны Житомира.

Теги: Украина, ВСУ, поэзия, актриса, Наталия Денисенко, Андрей Фединчик
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