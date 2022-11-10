"Сотрем в порошок монстра". Денисенко стихами будет собирать деньги, чтобы обогреть мужа

"С начала полномасштабного вторжения мы живем в совсем другой реальности, и моя соцсеть тоже стала инструментом борьбы, за что я регулярно плачу блокировкой", – написала актриса.

Контекст:

Денисенко родилась 17 декабря 1989 года в Чернигове. Окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого. Наиболее известна как исполнительница роли Ларисы Яхонтовны в сериале "Крепостная".

Актриса замужем за своим коллегой Андреем Фединчиком с 2017 года. У них есть сын Андрей (2017). 5 марта Денисенко сообщала в Instagram, что Фединчик вступил в ряды территориальной обороны Житомира.