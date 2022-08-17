"Нежный пожар". Звезда "Крепостной" станцевала на пилоне в поддержку ВСУ. Видео

Сагайдачная: Любое дело может быть сейчас полезным для нашей неньки Фото: annasagaidachnaya / Instagram

"Фронт "На каблуках" вчера танцевал для поддержки наших военных!" – написала она.

Сагайдачная отметила, что студия танцев на пилоне, которую она посещает, провела три благотворительных мастер-класса, благодаря которым удалось собрать более 6 тыс. грн для нужд ВСУ.

"Спасибо тренерам, которые вчера работали для нас совершенно бесплатно!" – написала она.

Сагайдачная добавила, что за час выучила "сверхчувственную хореографию".

"Любое дело может быть сейчас полезным для нашей неньки", – заверила актриса.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от * Anna Sagaidachnaya (Tretiak) * (@annasagaidachnaya)

"Нежный пожар", – прокомментировала подписчица leetchka.