"Нежный пожар". Звезда "Крепостной" станцевала на пилоне в поддержку ВСУ. Видео

"Фронт "На каблуках" вчера танцевал для поддержки наших военных!" – написала она.
Сагайдачная отметила, что студия танцев на пилоне, которую она посещает, провела три благотворительных мастер-класса, благодаря которым удалось собрать более 6 тыс. грн для нужд ВСУ.
"Спасибо тренерам, которые вчера работали для нас совершенно бесплатно!" – написала она.
Сагайдачная добавила, что за час выучила "сверхчувственную хореографию".
"Любое дело может быть сейчас полезным для нашей неньки", – заверила актриса.
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"Нежный пожар", – прокомментировала подписчица leetchka.
Анна Сагайдачная – украинская актриса, номинант национальной телевизионной премии "Телетриумф" в категории "Актриса телевизионного фильма/сериала". Обрела популярность после роли Марины Дунаевой в "Красной королеве", сейчас снимается в "Крепостной".
В 2018 году она вышла замуж за продюсера Евгения Третьякова, в августе 2019-го родила сына Тимура.
После полномасштабного нападения РФ Сагайдачная оставалась в Украине.