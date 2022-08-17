"Ты превосходна!" 41-летняя Кардашян засветила бюст в бассейне

Кардашян в коричневом купальнике снялась в бассейне, попивая из трубочки коктейль. Она засветила бюст в бюстгальтере-бандо.

Модель сообщила, что ее коллекция беспрводных наушников вышла по всему миру.

"Доступно на Луне, Дюне и Земле", – отметила она..

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"Ты превосходна!" – прокомментировала подписчица maryphillips.