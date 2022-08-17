"Ты превосходна!" 41-летняя Кардашян засветила бюст в бассейне

Кардашян в коричневом купальнике снялась в бассейне, попивая из трубочки коктейль. Она засветила бюст в бюстгальтере-бандо.
Модель сообщила, что ее коллекция беспрводных наушников вышла по всему миру.
"Доступно на Луне, Дюне и Земле", – отметила она..
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"Ты превосходна!" – прокомментировала подписчица maryphillips.
Ким Кардашян – звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян".
Модель выпустила семь именных ароматов. У нее есть именные бренды косметики и белья.
Журнал Forbes 7 апреля 2020 года официально признал Кардашян миллиардершей.
Ким Кардашян находится в процессе развода с мужем, рэпером Канье Уэстом, который в октябре 2021 года официально сменил имя на Ye. Она прожила в браке с ним почти семь лет. У пары четверо детей: Норт (2013), Сейнт (2015), Чикаго (2018) и Псалм (2019). Чикаго и Псалма вынашивали и рожали суррогатные матери.