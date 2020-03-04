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04 марта, 2020
 
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"Совсем не Буратино". Ефросинина исполнила для сына танец-колыбельную

Украинская телеведущая, экс-участница шоу "Танцы со звездами" Маша Ефросинина станцевала колыбельный танец в пижаме.

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Ефросинина укладывает сына с помощью колыбельного танца
Ефросинина укладывает сына с помощью колыбельного танца
Скриншот: mashaefrosinina / Instagram

Украинская телеведущая, экс-участница шоу "Танцы со звездами" Маша Ефросинина на своей странице в Instagram поделилась домашним видео, показав, как укладывает сына Александра спать с помощью танца. 

"Укладываемся", – подписала видео Ефросинина, продемонстрировав энергичные танцевальные движения в пижаме. 

Подписчики Ефросининой оценили танец ведущей, заявив, что у нее прекрасное чувство ритма, а движения совсем не похожи на "танец Буратино" – во время участия Ефросининой в танцевальном шоу хейтеры писали, что она танцует "как Буратино".

 

Скриншот: mashaefrosinina / Instagram
Скриншот: mashaefrosinina / Instagram

"Как могло получиться, что вы не победили в "Танцах со звездами?" – написали подписчики. 

Скриншот: mashaefrosinina / Instagram
Скриншот: mashaefrosinina / Instagram

Ефросинина в 2018 году принимала участие в шоу "Танцы со звездами" на канале "1+1", но после пятого эфира покинула шоу.

Маша Ефросинина – популярная телеведущая, почетный посол фонда ООН в области народонаселения в Украине. В браке с бизнесменом Тимуром Хромаевым ведущая воспитывает 16-летнюю дочь Нану и 5-летнего сына Александра.

Теги: Танцы со звездами, Маша Ефросинина
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