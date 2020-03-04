"Совсем не Буратино". Ефросинина исполнила для сына танец-колыбельную

Украинская телеведущая, экс-участница шоу "Танцы со звездами" Маша Ефросинина станцевала колыбельный танец в пижаме.

Украинская телеведущая, экс-участница шоу "Танцы со звездами" Маша Ефросинина на своей странице в Instagram поделилась домашним видео, показав, как укладывает сына Александра спать с помощью танца.

"Укладываемся", – подписала видео Ефросинина, продемонстрировав энергичные танцевальные движения в пижаме.

View this post on Instagram Укладываемся... A post shared by Masha Efrosinina (@mashaefrosinina) on Mar 3, 2020 at 12:06pm PST

Подписчики Ефросининой оценили танец ведущей, заявив, что у нее прекрасное чувство ритма, а движения совсем не похожи на "танец Буратино" – во время участия Ефросининой в танцевальном шоу хейтеры писали, что она танцует "как Буратино".

Скриншот: mashaefrosinina / Instagram



"Как могло получиться, что вы не победили в "Танцах со звездами?" – написали подписчики.

Скриншот: mashaefrosinina / Instagram



Ефросинина в 2018 году принимала участие в шоу "Танцы со звездами" на канале "1+1", но после пятого эфира покинула шоу.

Маша Ефросинина – популярная телеведущая, почетный посол фонда ООН в области народонаселения в Украине. В браке с бизнесменом Тимуром Хромаевым ведущая воспитывает 16-летнюю дочь Нану и 5-летнего сына Александра.