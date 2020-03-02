СТБ запрещал Ефросининой общаться с Осадчей

Ведущая Маша Ефросинина не могла давать интервью ведущей "Світського життя" Кате Осадчей по условиям контракта с телеканалом СТБ.

Контракт с телеканалом СТБ в качестве ведущей шоу "Сюрприз, сюрприз" запрещал украинской телеведущей Маше Ефросининой давать интервью коллеге – ведущей передачи "Світське життя" на канале "1+1" Кате Осадчей. Об этом Ефросинина рассказала в эфире "Экзамен", которая выходит на ее YouTube-канале.

"У меня были полностью лояльные условия, я могла выступать, где хочу, сниматься, где хочу. Мне ничего не запрещали, хотя с телеведущими контракты очень суровые. Но в контракте был один пункт, который не разрешал общение – мне нельзя было давать интервью Кате Осадчей для "Світського життя". Без объяснений", – рассказала Ефросинина.

По словам телеведущей, она была удивлена этим запретом, так как не представляла себе диалог с Осадчей на эту тему.

"Сколько я помню себя и Катю, всегда были Катя и "Світське життя". Но мне пришлось сказать, что пока у меня контракт – никаких интервью быть не может", – призналась Ефросинина.

По ее словам, Осадчая отнеслась к ее просьбе с пониманием.

Проект "Сюрприз, сюрприз" выходил на телеканале СТБ в 2017 году. Сценарий программы предусматривал организацию сюрприза для героя передачи. Ефросинина была ведущей первого сезона, после чего проект был закрыт.

Маша Ефросинина – популярная телеведущая, почетный посол фонда ООН в области народонаселения в Украине.