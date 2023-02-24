Спагетти из кабачков. Рецепт от Саливанчук

Актриса предложила подписчикам приготовить спагетти из кабачков.

Ингредиенты на одну порцию: кабачок, помидор, чеснок – три зубчика, укроп, пармезан, оливковое масло, соль, перец, креветки, мидии, кальмары – любые морепродукты. При желании можно использовать бекон или индейку.

"Это невероятно вкусно", – заявила Саливанчук.

Кабачки нужно нарезать тонкими полосами, мелко порезать помидор, укроп, чеснок.

На сковороду налить оливковое масло, выложить креветки, помидор, соль, перец, затем кабачок, укроп, пармезан. Блюдо готовится семь минут.

Контекст:

Анна Саливанчук родилась в 1985 году. Она замужем за продюсером студии "Квартал 95" Александром Божковым с 2015 года. В том же году у пары родился сын Глеб, а 1 сентября 2020-го – второй сын Никита.

Наиболее известный проект с участием Саливанчук – сериал "Однажды под Полтавой". Это украинский ситком, премьера которого состоялась 28 октября 2014 года на телеканале ТЕТ. Всего вышло 14 сезонов сериала. Также Саливанчук снималась в сериале "Сваты". Его показывали украинские телеканалы "Интер" и "1+1". Премьера состоялась в 2008 году. Последний (седьмой) сезон завершился в 2021 году.