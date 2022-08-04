"Спасибо ВСУ за каждый день". Федишин показала, как танцевала с украинскими военными на своем концерте. Видео

Федишин: Каждый на своем фронте. Вместе к победе Фото: irynafedyshyn / Instagram

"После благотворительных концертов по Европе – теперь концерты для наших защитников. Спасибо ВСУ за каждый день. Счастлива быть дома, в Украине", – написала она.

Певица пообещала рассказать, что ей удалось приобрести для ВСУ благодаря концертам за границей.

"Каждый на своем фронте. Вместе – к победе", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ірина Федишин * Iryna Fedyshyn (@irynafedyshyn)

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