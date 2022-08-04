"Спасибо ВСУ за каждый день". Федишин показала, как танцевала с украинскими военными на своем концерте. Видео

"После благотворительных концертов по Европе – теперь концерты для наших защитников. Спасибо ВСУ за каждый день. Счастлива быть дома, в Украине", – написала она.
Певица пообещала рассказать, что ей удалось приобрести для ВСУ благодаря концертам за границей.
"Каждый на своем фронте. Вместе – к победе", – написала она.
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Война России против Украины. Главное (обновляется)
Федишин после начала полномасштабной войны РФ против Украины оставалась на Родине.
В мае 2022 года она выехала из Украины в Польшу.
Федишин дала серию благотворительных концертов в Европе в пользу ВСУ.