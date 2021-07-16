Спустя три недели после заражения умер солист "Хора Турецкого" Борис Горячев

"Три недели он боролся с этой заразой! Мы молились и надеялись на чудо! Но у Бога свои планы… И COVID-19 оказался сильнее. […] Борис всегда отличался позитивом и жизнерадостностью. Даже, когда оказался госпитализирован, писал нам смски, что все будет хорошо! […] Царство небесное! Вечная память тебе! Помним. Любим. Скорбим", – говорится в сообщении.

В комментариях под постом оставили слова соболезнования многие российские знаменитости.

"Глубокие соболезнования! Невозможно поверить!" – написал шоумен Максим Галкин.

"Полный кошмар…" – прокомментировал Дмитрий Маликов.

"Нет! Боже мой…" – отозвалась певица Лолита Милявская.

"О Боже… Как же так…" – оставила комментарий певица Зара.

Контекст:

Горячев родился 7 октября 1971 года. Окончил Хоровое училище имени Свешникова, поступил в Московскую консерваторию, откуда позже перевелся на отделение хорового дирижирования Музыкально-педагогического института имени Гнесиных. Он был участником "Хора Турецкого" с 2003 года. У артиста остались жена и двухлетняя дочь.

"Хор Турецкого" был образован в конце 1980-х хормейстером и продюсером Михаилом Турецким. Коллектив до смерти Горячева насчитывал 12 солистов и был одним из самых восстребованых в России. В их репертуаре мировая классика, рок, опера, джаз, народная и популярная музыка. Артисты исполняют композиции более чем на 10 языках мира, в том числе а капелла.

В феврале 2021 года Министерство культуры и информационной политики Украины внесло четырех участников "Хора Турецкого" в перечень лиц, которые угрожают национальной безопасности государства. Речь об Армене Григоряне, Михаиле Турецком, Евгении Тулинове и Игоре Звереве.

Ранее в этот список внесли пятерых участников "Хора Турецкого": Константина Кабанова, Павла Бердникова, Алексея Александрова, Олега Бляхорчука, Михаила Кузнецова. Все они летом 2020 года выступали в оккупированном Крыму. Умершего 15 июля Бориса Горячева в украинских санкционных списках не было.