Минкультуры Украины внесло еще четырех российских музыкантов в перечень угрожающих нацбезопасности лиц

В список добавили четырех участников группы "Хор Турецкого".

"Хор Турецкого" летом 2020 года выступал в оккупированном Крыму Фото: Хор Турецкого / Facebook

Министерство культуры и информационной политики Украины 16 февраля внесло в перечень лиц, которые угрожают национальной безопасности, четырех российских музыкантов.

Соответствующие указы и обновленный список опубликованы на сайте министерства.

В список добавили музыкантов из "Хора Турецкого" Армена Григоряна, Михаила Турецкого, Евгения Тулинова и Игоря Зверева.

Ранее в этот список внесли пятерых участников группы "Хор Турецкого": Константина Кабанова, Павла Бердникова, Алексея Александрова, Олега Бляхорчука, Михаила Кузнецова.

"Хор Турецкого" летом 2020 года выступал в оккупированном Крыму.

В связи с военной агрессией России Украина запретила трансляцию некоторых фильмов и сериалов российского производства, также был создан перечень деятелей культуры, которые несут угрозу нацбезопасности Украины. По состоянию на 16 февраля в нем находится 175 деятелей культуры.