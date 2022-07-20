Среди лауреатов премии YUNA оказалась певица, которая выступала в РФ после 2014 года. Сооснователь премии Шилько отреагировал

daKooka в 2017 году гастролировала в РФ Фото: daKooka / Facebook

Награждение артистки вызвало возмущение в сети, так как после 2014 года она выступала в РФ, а после полномасштабного вторжения России в Украину дала интервью пророссийскому блогеру Анатолию Шарию.

В 2017 году певица на своей странице в Instagram публиковала анонс своего концертного тура по городам РФ.

Скриншот: dakooka_official / Instagram

"Что-то жюри зашкварилось, как никогда. daKooka продалась за рубли. Что она делает в списке призеров?" – написали пользователи в Twitter.

Щось журі YUNA 2022 зашкварились як ніколи.

Dakooka - їбана кацапня, яка продалася за рублі. Що воно робить в списку призерів?

То й що, що народилася в Чернівцях? Любиш * осію - вали на * осію.

Дірка Білик - теж тамє. Дно...#russiaisaterrorisstate — Шо там Суперсили? (@SuperpowerTstr) July 19, 2022

Член жюри премии, украинский журналист Сергей Кане на своей странице в Facebook также высказался о победе певицы daKooka в спецноминации.

"Это был последний раз, когда я согласился голосовать. Если коротко, я просто не хочу быть в одном ряду с кучей авторитетных видеоблогеров, билетеров, руководителей холдингов, благодаря которым в категории "Другой формат" в 2022 году побеждает daKooka", – написал он.

Сооснователь премии Павел Шилько 20 июля в эфире радио "Промінь" заявил, пишет Общественное, что оргкомитет проверит, действительно ли артистка выступала в РФ. Если факты подтвердятся, будет принято "соответствующее решение".

По словам Шилько, он удивлен, что скандал, связанный с daKooka, разгорелся только сейчас, так как о ее номинации было известно задолго до этого.

Сама артистка не комментирует результаты премии.