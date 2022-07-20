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20 июля, 2022
 
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Среди лауреатов премии YUNA оказалась певица, которая выступала в РФ после 2014 года. Сооснователь премии Шилько отреагировал

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daKooka в 2017 году гастролировала в РФ
daKooka в 2017 году гастролировала в РФ
Фото: daKooka / Facebook

17 июля в онлайн-формате состоялась церемония награждения украинской премии Yuna. Награду в категории "Другой формат" присудили украинской певице daKooka (Катерине Еременко).

Награждение артистки вызвало возмущение в сети, так как после 2014 года она выступала в РФ, а после полномасштабного вторжения России в Украину дала интервью пророссийскому блогеру Анатолию Шарию.

В 2017 году певица на своей странице в Instagram публиковала анонс своего концертного тура по городам РФ.

Скриншот: dakooka_ktsh / Instagram
Скриншот: dakooka_official / Instagram

"Что-то жюри зашкварилось, как никогда. daKooka продалась за рубли. Что она делает в списке призеров?" – написали пользователи в Twitter.

Член жюри премии, украинский журналист Сергей Кане на своей странице в Facebook также высказался о победе певицы daKooka в спецноминации.

"Это был последний раз, когда я согласился голосовать. Если коротко, я просто не хочу быть в одном ряду с кучей авторитетных видеоблогеров, билетеров, руководителей холдингов, благодаря которым в категории "Другой формат" в 2022 году побеждает daKooka", – написал он.

https://www.facebook.com/sergii.cane/posts/pfbid02gSH8hgCUivoqKxZXu1JuMZFcaZeXcYTXjNvpFKdeGXqevJAYMUwr4Vy99zuaUzZpl

Сооснователь премии Павел Шилько 20 июля в эфире радио "Промінь" заявил, пишет Общественное, что оргкомитет проверит, действительно ли артистка выступала в РФ. Если факты подтвердятся, будет принято "соответствующее решение".

По словам Шилько, он удивлен, что скандал, связанный с daKooka, разгорелся только сейчас, так как о ее номинации было известно задолго до этого.

Сама артистка не комментирует результаты премии.

Контекст:

YUNA – украинская ежегодная национальная профессиональная музыкальная премия. Аббревиатура YUNA расшифровывается как Yearly Ukrainian National Awards.

daKooka родилась в Черновцах. В 2015-м презентовала свой первый альбом.

Теги: премия, скандал, Yuna, daKooka
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