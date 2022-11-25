Бульвар Шоубиз
 
25 ноября, 2022
 
Новости

Старшая дочь Гейтса спустя год после свадьбы с египтянином сообщила о беременности. Фото

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Нассар и дочь Гейтса увлекаются верховой ездой
Нассар и дочь Гейтса увлекаются верховой ездой
Фото: jenniferkgates / Instagram

Старшая дочь основателя компании Microsoft Билла Гейтса, 26-летняя Дженнифер Гейтс, 24 ноября в Instagram сообщила о своей беременности.

Она также разместила фото, на которых запечатлена с округлившимся животом. На заглавном снимке Дженнифер Гейтс запечатлена вместе со своим мужем, египтянином Найелом Нассаром, замуж за которого вышла осенью 2021 года.

Контекст:

Дженнифер Гейтс – первый ребенок Билла Гейтса и его бывшей супруги Мелинды. У Дженнифер есть младшая родная сестра Фиби Адель Гейтс (2002) и родной брат Рори Джон Гейтс (1999). 

О помолвке Дженнифер Гейтс с Найелом Нассаром стало известно в январе 2020 года, пишет Daily Mail. Нассар и дочь Гейтса увлекаются верховой ездой – избранник Дженнифер Гейтс является профессиональным наездником.

17 октября СМИ сообщили, что дочь Гейтса стала женой Нассара. Свадебный обряд состоялся по мусульманским традициям в особняке Гейтсов в Северном Салеме (штат Нью-Йорк), а затем молодые отпраздновали регистрацию брака в присутствии 300 гостей. Свадебное платье для невесты создала американский дизайнер Вера Ванг, а выступала на мероприятии рок-группа Coldplay. 

Теги: Билл Гейтс, дети, беременность
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Шустер: ​Сейчас стратегия Путина другая – эта война будет длиться три зимы
  Шустер: ​Сейчас стратегия Путина другая – эта война будет длиться три зимы
Алеся БАЦМАН
  Левин: Пригожин готовит вагнеровцев не для того, чтобы добиться вопиющих успехов на фронте. Для него на первом месте – создание своей армии на случай кризиса и вакуума власти в России
  Левин: Пригожин готовит вагнеровцев не для того, чтобы добиться вопиющих успехов на фронте. Для него на первом месте – создание своей армии на случай кризиса и вакуума власти в России
Алеся БАЦМАН
  Раввин Украины Моше Асман: Иранские беспилотники испытывают в Украине, чтобы ударить по Израилю. Россия дает Ирану ядерные технологии
  Раввин Украины Моше Асман: Иранские беспилотники испытывают в Украине, чтобы ударить по Израилю. Россия дает Ирану ядерные технологии
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Лопес после романтического видео с Аффлеком удалила все свои публикации в Instagram
Лопес после романтического видео с Аффлеком удалила все свои публикации в Instagram
Старшая дочь Гейтса спустя год после свадьбы с египтянином сообщила о беременности. Фото
Старшая дочь Гейтса спустя год после свадьбы с египтянином сообщила о беременности. Фото
Арестович в постели показал журналистке, как "заплетать ножки", чтобы было теплее. Видео
Арестович в постели показал журналистке, как "заплетать ножки", чтобы было теплее. Видео
"Ани Лорак – овца. Ждем в Вышгороде". Анатолий Анатолич ответил певице, которая свое молчание о войне объяснила желанием "нести любовь"
"Ани Лорак – овца. Ждем в Вышгороде". Анатолий Анатолич ответил певице, которая свое молчание о войне объяснила желанием "нести любовь"
Литва внесет проживающую в Латвии певицу Loboda в список персон нон грата. Названа причина
Литва внесет проживающую в Латвии певицу Loboda в список персон нон грата. Названа причина
"Кого они пытаются победить?" Остапчук показал, как во время отключения электричества дети тренируются в свете фар авто своих родителей
"Кого они пытаются победить?" Остапчук показал, как во время отключения электричества дети тренируются в свете фар авто своих родителей
Билык и Коляденко воссоединились ради поддержки ВСУ
Билык и Коляденко воссоединились ради поддержки ВСУ
Бедняков рассказал, как украинская семья после ракетных обстрелов искала, где зарядить ингалятор для своей маленькой дочери
Бедняков рассказал, как украинская семья после ракетных обстрелов искала, где зарядить ингалятор для своей маленькой дочери
"Самая красивая", "Естественная". Жена 56-летнего Касселя, 25-летняя Кунаки крупным планом показала лицо без макияжа
"Самая красивая", "Естественная". Жена 56-летнего Касселя, 25-летняя Кунаки крупным планом показала лицо без макияжа
"Воно свій перший крок не зробить, онука мамі не народить". Мага посвятил стихотворение младенцу, которого убили россияне в Вольнянске
"Воно свій перший крок не зробить, онука мамі не народить". Мага посвятил стихотворение младенцу, которого убили россияне в Вольнянске
Сумская во время отключения света приготовила суп на газовой горелке. Видео
Сумская во время отключения света приготовила суп на газовой горелке. Видео
Осадчая снялась в костюме от украинского бренда за 11,5 тыс. грн. Фото костюма на ведущей и на модели
Осадчая снялась в костюме от украинского бренда за 11,5 тыс. грн. Фото костюма на ведущей и на модели
"На это можно смотреть вечно", "Отдельный вид искусства". Жадан на концерте в Париже собрал для Харькова €1,8 тыс. Фото
"На это можно смотреть вечно", "Отдельный вид искусства". Жадан на концерте в Париже собрал для Харькова €1,8 тыс. Фото
"Украина обязательно победит". Потап отреагировал на массированный ракетный обстрел Украины российскими оккупантами
"Украина обязательно победит". Потап отреагировал на массированный ракетный обстрел Украины российскими оккупантами
Полякова стала амбассадором нового благотворительного проекта, который занимается эвакуацией детей-сирот
Полякова стала амбассадором нового благотворительного проекта, который занимается эвакуацией детей-сирот
"Прямо как мираж". Фото Зендаи в пустыне собрало более 10 млн лайков менее чем за сутки
"Прямо как мираж". Фото Зендаи в пустыне собрало более 10 млн лайков менее чем за сутки
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 