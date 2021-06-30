Степаненко продолжает судиться с Петросяном из-за имущества

По словам Жорина, он не удивлен, что Степаненко намерена оспорить решение суда, но с самой жалобой еще не ознакомился.

Адвокат подчеркнул, что Степаненко ранее была согласна разделить имущество поровну, но ее, вероятно, не устроили конечные результаты. Жорин считает, что требования Степаненко были "изначально завышены".