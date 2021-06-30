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01 июля, 2021
 
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Степаненко продолжает судиться с Петросяном из-за имущества

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Петросян и Степаненко развелись в 2018 году
Петросян и Степаненко развелись в 2018 году
Фото: kino-teatr.ru

Адвокаты экс-супруги российского артиста Евгения Петросяна, артистки Елены Степаненко обратились в Хамовнический суд города Москвы с апелляционной жалобой, в которой выразили несогласие с принятым три недели назад решением суда о разделе имущества между бывшими супругами. Об этом 30 июня сообщило российское издание StarHit со ссылкой на заявление адвоката Сергея Жорина, представляющего интересы Петросяна.

По словам Жорина, он не удивлен, что Степаненко намерена оспорить решение суда, но с самой жалобой еще не ознакомился.

Адвокат подчеркнул, что Степаненко ранее была согласна разделить имущество поровну, но ее, вероятно, не устроили конечные результаты. Жорин считает, что требования Степаненко были "изначально завышены".

Контекст:

Петросян и Степаненко зарегистрировала брак в 1985 году, а в ноябре 2018 года суд расторг их союз. Детей у них не было.

10 июня 2021 года Хамовнический районный суд Москвы завершил процесс по разделу имущества бывших супругов. Судья "несколько часов" озвучивал перечень разделенного поровну между бывшими супругами имущества – весь список занял не менее 1000 листов. Известно, что Степаненко в том числе досталась картина "Старый дуб" без указания автора и книги "Современные психопаты" и "Оккультизм и сексуальность". Подчеркивается, что экс-супруга Петросяна в суде выразила желание, чтобы картина "Старый дуб" досталась именно бывшему мужу.

После развода со Степаненко Петросян в декабре 2019 года тайно женился в четвертый раз – избранницей стала его помощница Татьяна Брухунова. 13 марта 2020 года у пары родился сын Ваган. Осенью того же года супруги впервые подтвердили свои отношения и показали сына

Ваган – первый ребенок для Брухуновой и второй для Петросяна. Старшая дочь юмориста Викторина родилась в 1968 году. У нее есть двое сыновей и внук. Артист не поддерживает отношения с 52-летней дочерью.

Теги: скандал, Евгений Петросян, Елена Степаненко, судья, Татьяна Брухунова
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