"Страсть натягивать плавки на уши портит все". Каменских в бикини спустила штаны до лобка

В подписи к фото 34-летняя певица поставила три сердечка синего, черного и серебристого цветов. Пост набрал больше 73 тыс. лайков.

"Красивая женщина! Но эта страсть натягивать плавки на уши портит все", – прокомментировала tatiana_kagalniak.

"Понтам нет края и конца", – считает best_humor_for_you.

"Если есть что показать, то почему бы и нет. Классная, супер", – написала iuliasui.

Контекст:

Настя Каменских родилась 4 мая 1987 года в Киеве в семье музыкантов. В 15 лет окончила музыкальную школу по классу фортепиано, восемь лет профессионально занималась танцами.

Певица стала известной, выступая с Потапом в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го артисты сообщили о прекращении деятельности группы. После распада группы Каменских начала сольную карьеру под именем NK. В октябре 2021 года Потап заявил о возвращении дуэта "Потап и Настя" в обновленном составе.

Настя Каменских и Потап поженились в мае 2019 года.