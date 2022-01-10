"Порнозвезда", "Вам бы похудеть на 20 кг". Каменских показала фигуру в облегающем прозрачном платье

"Утро в раю", – написала на испанском Каменских.

За час пост 34-летней певицы набрал почти 20 тыс. лайков.

"Порнозвезда", – прокомментировал фото didiba_1.

"Купальник здесь лишний", – заметил multik9379992.

"Повезло Потапу", – написал zvirkovsk, имея в виду мужа Каменских, певца и продюсера Алексея Потапенко.

"Вам бы похудеть килограммов на 20", – считает sherekinaolga.

Контекст:

Настя Каменских родилась 4 мая 1987 года в Киеве в семье музыкантов. В 15 лет окончила музыкальную школу по классу фортепиано, восемь лет профессионально занималась танцами.

Певица стала известной, выступая с Потапом в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го артисты сообщили о прекращении деятельности группы. После распада группы Каменских начала сольную карьеру под именем NK. В октябре 2021 года Потап заявил о возвращении дуэта "Потап и Настя" в обновленном составе.

Настя Каменских и Потап поженились в мае 2019 года.