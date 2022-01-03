Бульвар Шоубиз
 
03 января, 2022
 
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"Впечатление, что хату обнесли". Каменских засветила голые ноги в своей неряшливой гардеробной

Настя Каменских показала, как выглядит гардеробная комната в ее доме
Настя Каменских показала, как выглядит гардеробная комната в ее доме
Фото: kamenskux / Instagram

Украинская певица Настя Каменских 2 января запостила в Instagram фото из своей гардеробной комнаты. На снимках она сидит на полу возле розового чемодана среди неряшливо разбросанных повсюду вещей.

"Только в одном случае дома может быть такой хаос. Когда началась подготовка к долгожданному отпуску" – написала 34-летняя певица.

"Или когда есть дети", – уточнила в комментариях marianna_sabov.

"Класс, я думала, что такое бывает только у меня в комнате! Приятно, что я не одна такая", – призналась english_liliia.

"Такое впечатление, что хату обнесли..." – написал khersonnikolay.

Контекст:

Настя Каменских родилась 4 мая 1987 года в Киеве в семье музыкантов. В 15 лет окончила музыкальную школу по классу фортепиано, восемь лет профессионально занималась танцами. Певица стала известной, выступая с Потапом в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год.

В конце 2017-го артисты сообщили о прекращении деятельности группы. После распада группы Каменских начала сольную карьеру под именем NK. В октябре 2021 года Потап заявил о возвращении дуэта "Потап и Настя" в обновленном составе.

Настя Каменских и Потап поженились в мае 2019 года.

Теги: Настя Каменских, певица, певица NK, ноги, одежда
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