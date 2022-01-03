"Впечатление, что хату обнесли". Каменских засветила голые ноги в своей неряшливой гардеробной

Настя Каменских показала, как выглядит гардеробная комната в ее доме Фото: kamenskux / Instagram

"Только в одном случае дома может быть такой хаос. Когда началась подготовка к долгожданному отпуску" – написала 34-летняя певица.

"Или когда есть дети", – уточнила в комментариях marianna_sabov.

"Класс, я думала, что такое бывает только у меня в комнате! Приятно, что я не одна такая", – призналась english_liliia.

"Такое впечатление, что хату обнесли..." – написал khersonnikolay.

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