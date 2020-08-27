Суд отказал Полански в восстановлении членства в Американской киноакадемии

По словам адвоката Харланда Брауна, представляющего в суде интересы 86-летнего режиссера Романа Полански, для его клиента не имеет значения членство в Академии кинематографических искусств и науки США – в суде он хотел доказать, что сама процедура его исключения была несправедливой.

Верховный суд округa Лос-Анджелес (штат Калифорния) 25 августа отклонил иск 86-летнего режиссера Романа Полански к Академии кинематографических искусств и науки США, в котором он требовал восстановить его членство в организации. Об этом сообщил американский таблоид Variety.

Адвокат режиссера Харланд Браун, реагируя на решение суда, заявил, что для Полански само членство в киноакадемии не имеет значения, но его оскорбила процедура, в результате которой он был изгнан из рядов киноакадемиков. Адвокат подчеркнул, что Полански, скорее всего, не будет подавать апелляцию на решение суда.

По информации Variety, заседание суда проходило в закрытом режиме из-за пандемии коронавируса.

Полански исключили из Американской киноакадемии в начале мая 2018 года после того, как во всем мире активизировалась кампания по разоблачению сексуальных домогательств.

Спустя год режиссер подал на организацию в суд. Он попросил восстановить его членство в академии, так как считает, что организация нарушила свои собственные правила, при этом не захотела услышать его доводы.

Полански обвиняли в изнасиловании четыре раза. Саманта Геймер выдвинула обвинения в 1977 году, когда ей было 13 лет. Режиссер провел в тюрьме 42 дня, потом его освободили. 1 февраля 1978 года, непосредственно перед вынесением приговора, Полански бежал из США.

В 1993 году Полански выплатил Геймер крупную денежную компенсацию, после чего она отказалась от претензий. В сентябре 2009 года режиссер был арестован в Цюрихе по запросу США. Через несколько месяцев его отпустили под залог, а затем минюст Швейцарии постановил отказать Вашингтону в экстрадиции и окончательно освободить Полански.

В 2010 году британская актриса Шарлотта Льюис заявила, что режиссер силой овладел ею в парижском доме во время съемок фильма "Пираты" в 1983 году, когда ей было 16 лет.

Вслед за ней женщина, представившаяся Робин М., на пресс-конференции объявила, что Полански изнасиловал ее в 1977 году, когда ей также было 16 лет.

В октябре 2017 года с заявлением против Полански в прокуратуру швейцарского Санкт-Галлена обратилась 61-летняя немецкая актриса Рената Лангер. Женщина утверждает, что Полански изнасиловал ее несколько раз, когда ей было 15 лет.