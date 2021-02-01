"Сука, совсем стыд потерял". Dantes показал голую Дорофееву

Украинский музыкант Dantes поделился откровенным снимком со своей супругой, певицей Dorofeeva (Надей Дорофеевой), на котором они запечатлены без одежды и белья.

Украинский музыкант Dantes на своей странице в Instagram обнародовал селфи в стиле ню. На фото запечатлено, как они с женой, певицей Dorofeeva (Надей Дорофеевой), полностью обнаженные, вместе принимают ванну с цветами.

"Доброе утречко! Всем поцелуйчик от Нади Дорофеевой и удивленное веснушчатое лицо от меня", – написал он.

Фото было сделано во время отдыха пары на Бали.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dantes (@vladimirdantes)

Подписчики прокомментировали снимок.

"Сука, совсем стыд потерял", – написал бизнесмен Гарик Корогодский.

"У тебя там голая Дорофеева, а ты на нас смотришь?" – отметил arseniyspopov.

Dantes (настоящее имя артиста – Владимир Гудков) родился в 1988 году в Харькове. В 2008 году вместе с украинским артистом Вадимом Олейником победил в проекте "Фабрика звезд – 2", создав дуэт "Дантес & Олейник". После распада дуэта в 2015 году Dantes начал сольную карьеру.

В том же году он женился на Дорофеевой, которая в то время была солисткой группы "Время и Стекло", а после распада коллектива весной 2020 года начала сольную карьеру. Свой дебютный клип она презентовала 19 декабря.