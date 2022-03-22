Бульвар Шоубиз
 
22 марта, 2022
 
Новости

Сумская рассказала, почему после нападения РФ на Украину не хочет покидать Киев

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Сумская: Я понимаю, что оставаться в столице опасно
Сумская: Я понимаю, что оставаться в столице опасно
Фото: olgasumska / Instagram

Украинская актриса Ольга Сумская после нападения РФ на Украину вместе с мужем, актером Виталием Борисюком и их 20-летней дочерью Анной остается в Киеве. Об этом она рассказала 21 марта в интервью изданию "КП в Украине".

"Я понимаю, что оставаться в столице опасно, но прилетает по всей Украине, а за границу без мужа мы с дочерью не поедем. Виталий по возрасту еще должен оставаться в Украине в этой ситуации", – заявила актриса.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Старшая дочь Сумской, актриса Антонина Паперная вместе с двумя детьми и гражданским мужем, российским актером Владимиром Яглычем живет и работает в РФ.

После нападения России на Украину Паперная хранит молчание, не давая оценок происходящему. Сумская объяснила это зависимостью Паперной от обстоятельств и наличием детей.

Теги: нападение, война России против Украины, Ольга Сумская, Виталий Борисюк
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
"Есть пять сценариев развития сегодняшней ситуации, самый страшный – ядерная война". Полный текст интервью Квасьневского Гордону
"Есть пять сценариев развития сегодняшней ситуации, самый страшный – ядерная война". Полный текст интервью Квасьневского Гордону
Дмитрий ГОРДОН
Как жители Мариуполя выживали под обстрелами и выбирались через "зеленый коридор". Репортаж "ГОРДОН"
Как жители Мариуполя выживали под обстрелами и выбирались через "зеленый коридор". Репортаж "ГОРДОН"
Дмитрий БАЕВСКИЙ
Елена ПОСКАННАЯ
Кузьмук: Как и в 2014 году, Путину докладывали то, что он хочет слушать
Кузьмук: Как и в 2014 году, Путину докладывали то, что он хочет слушать
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Всегда со мной". Вакарчук показал любимую игрушку своего сына
"Всегда со мной". Вакарчук показал любимую игрушку своего сына
Звезда "Игры престолов" Мейси Уильямс поддержала Украину
Звезда "Игры престолов" Мейси Уильямс поддержала Украину
Сумская рассказала, почему после нападения РФ на Украину не хочет покидать Киев
Сумская рассказала, почему после нападения РФ на Украину не хочет покидать Киев
"Будьте добрее". Дурнев перешел на украинский язык и попросил не критиковать его за ошибки
"Будьте добрее". Дурнев перешел на украинский язык и попросил не критиковать его за ошибки
Ширан, Бантон, Кабельо и другие. В Бирмингеме состоится благотворительный концерт в поддержку Украины
Ширан, Бантон, Кабельо и другие. В Бирмингеме состоится благотворительный концерт в поддержку Украины
"Люди Мариуполя переживают настоящий ад". Бедняков смог поговорить со своей сестрой, которая находится в осажденном оккупантами городе
"Люди Мариуполя переживают настоящий ад". Бедняков смог поговорить со своей сестрой, которая находится в осажденном оккупантами городе
"Охотно поддержу украинского предпринимателя". Звезда ситкома "Танька и Володька" Песик заявила о готовности помочь украинскому бизнесу
"Охотно поддержу украинского предпринимателя". Звезда ситкома "Танька и Володька" Песик заявила о готовности помочь украинскому бизнесу
"Доброго вечора, ми з України". Monatik вместе с украинскими знаменитостями даст благотворительный концерт в Польше
"Доброго вечора, ми з України". Monatik вместе с украинскими знаменитостями даст благотворительный концерт в Польше
"Мои дети здесь все равно чужие". Гвоздева рассказала о жизни в Италии, куда переехала с детьми после нападения РФ на Украину
"Мои дети здесь все равно чужие". Гвоздева рассказала о жизни в Италии, куда переехала с детьми после нападения РФ на Украину
Фронтмен "Беz обмежень" выступил в киевском бомбоубежище. Фото
Фронтмен "Беz обмежень" выступил в киевском бомбоубежище. Фото
Представители Украины на "Евровидении 2022" Kalush Orchestra: Основное наше желание – чтобы война закончилась
Представители Украины на "Евровидении 2022" Kalush Orchestra: Основное наше желание – чтобы война закончилась
"Знакомые, у которых умерли родственники, держали их на балконах". Сумская рассказала о похоронах матери во время обстрелов Киева
"Знакомые, у которых умерли родственники, держали их на балконах". Сумская рассказала о похоронах матери во время обстрелов Киева
"Много дел". Вступивший в тероборону Дикусар спустя неделю вышел на связь
"Много дел". Вступивший в тероборону Дикусар спустя неделю вышел на связь
  Kalush Orchestra собрала первый миллион просмотров на YouTube-канале "Евровидения" и является лидером букмекерских прогнозов
  Kalush Orchestra собрала первый миллион просмотров на YouTube-канале "Евровидения" и является лидером букмекерских прогнозов
"Спели в поддержку всех, кто вынужден был бежать от "русских асвабадителей". Melovin исполнил на вокзале во Львове гимн Украины. Видео
"Спели в поддержку всех, кто вынужден был бежать от "русских асвабадителей". Melovin исполнил на вокзале во Львове гимн Украины. Видео
Сумская объяснила молчание проживающей в РФ дочери о войне в Украине тотальной зависимостью от обстоятельств
Сумская объяснила молчание проживающей в РФ дочери о войне в Украине тотальной зависимостью от обстоятельств
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS