Сумская рассказала, почему после нападения РФ на Украину не хочет покидать Киев

Сумская: Я понимаю, что оставаться в столице опасно Фото: olgasumska / Instagram

"Я понимаю, что оставаться в столице опасно, но прилетает по всей Украине, а за границу без мужа мы с дочерью не поедем. Виталий по возрасту еще должен оставаться в Украине в этой ситуации", – заявила актриса.

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