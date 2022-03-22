Сумская рассказала, почему после нападения РФ на Украину не хочет покидать Киев

"Я понимаю, что оставаться в столице опасно, но прилетает по всей Украине, а за границу без мужа мы с дочерью не поедем. Виталий по возрасту еще должен оставаться в Украине в этой ситуации", – заявила актриса.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Старшая дочь Сумской, актриса Антонина Паперная вместе с двумя детьми и гражданским мужем, российским актером Владимиром Яглычем живет и работает в РФ.
После нападения России на Украину Паперная хранит молчание, не давая оценок происходящему. Сумская объяснила это зависимостью Паперной от обстоятельств и наличием детей.